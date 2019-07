Andrew Graham-Yooll nació en Argentina, pero era hijo de una inglesa y un escocés. Hasta 1976 vivó en su país natal, pero en 1976 tuvo que exiliarse y viajar a la tierra de sus padre tras el golpe militar.

En 1982, volvió a Argentina como corresponsal de The Guardian. Desde acá cubrió cómo se vivía la guerra de Malvinas. Con sus crónicas escribió un libro durante el conflicto bélico con Inglaterra: "Buenos Aires, otoño 1982".

En sus 18 años de exilio trabajó para The Daily Telegraph (1976-1977), The Guardian (1977-1984) y fue director de las revistas británicas South (1985-1988) e Index on Censorship (1989-1993).

Tras su regreso a la Argentina, en 1994, trabajó en varios medios locales. Fue presidente del Directorio del Buenos Aires Herald, escribió en los diarios Página 12, la Prensa y La Nación y en Noticias.