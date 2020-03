Argentina se encuentra entre los países que muestran más preocupación por la pandemia de coronavirus -lista que encabezan Italia e Indonesia- según una encuesta global que se realizó a casi 25.000 personas en 28 países.



El ranking de países con más preocupación lo encabezan Italia e Indonesia con un 90% de la población que tiene miedo a la infección, seguido por Corea del Sur (87%) y Argentina (75%), señaló el sondeo comparativo de Gallup Internacional y Voices Argentina que fue difundido hoy.



En Argentina la población tiene miedo que él o algún miembro de su familia puedan contraer coronavirus y "esta situación es pareja en todos sin deferencias por género, edad, nivel socioeconómico o lugar de residencia", indicó el informe.



Señaló, además, que tres cuartas partes de la población mundial dice que “está dispuesta a sacrificar algunos de sus derechos si puede contribuir a luchar contra el coronavirus”.



“Este indicador revela una virtual unanimidad entre los países encuestados, con algunas excepciones para Japón (49% está dispuesto versus 32% no está dispuesto y el resto dudando) y Estados Unidos (45% dispuesto versus 38% no dispuesto y el resto dudando”, apuntó el sondeo.



Al respecto, indicó que en "Argentina el 61% está de acuerdo y el 25 % en desacuerdo con la restricción de derechos para enfrentar la pandemia, siendo los jóvenes los menos proclives a rescindir sus derechos para prevenir el coronavirus (53% lo acepta vs 68% de los de más de 50 años), al igual que los hombres (56% lo acepta vs las mujeres 66%)".



A nivel global, la mayoría de las personas (el 75%) expresaron una clara voluntad de sacrificar temporalmente incluso algunos de sus derechos si esto ayuda a prevenir la propagación de la infección.



Los niveles más altos de predisposición a restringir sus derechas se dan en Austria (95%), Macedonia del Norte (94%) y los Países Bajos (91%).



Además, en Argentina un 40% señaló que el peligro es exagerado mientras un 49% sostuvo lo contrario y un 11% declaró que no sabe.



Donde hay más conciencia del peligro es en la Ciudad de Buenos Aires donde se reducen al 27% quienes piensan que el problema está sobredimensionado mientras en el interior y Buenos Aires así lo creen 4 de cada 10 personas.



Por su parte, "los franceses, holandeses, austriacos, italianos, etc. comparten la postura opuesta, con una mayoría de más del 70% que no encuentra ninguna exageración de la amenaza".



Y, aclaró que sobre la evolución del virus en el próximo mes, “no hay una imagen clara alrededor del mundo”.



Los residentes del Reino Unido resultaron ser los más pesimistas: el 82% piensa que lo peor está por venir, acompañados Países Bajos (77%), Francia (70%) y Austria (68%).



En Argentina el 46% cree que lo peor aún está por venir mientras un 42% piensa que se mantendrá como hasta ahora y el 11% que ya pasó lo peor y que las cosas comenzarán a mejorar.



Sobre las medidas más populares para combatir el virus, figuran el lavado de manos con más frecuencia, desinfectarse las manos y la limitación de los contactos sociales directos, siendo los barbijos y guantes médicos los menos populares.



El 20 % en Argentina declaró haber usado barbijos y un 10% guantes para protegerse, mientras 8 de cada 10 manifestaron que se lavan más frecuentemente las manos y un 55% se desinfecta las manos.