Madres de Plaza de Mayo difundió ayer el facsímil de una carta escrita días atrás por el papa Francisco y dirigida a su titular, Hebe de Bonafini, en la que la instó a "no tener miedo a las calumnias".



"No hay que tener miedo a las calumnias. Jesús fue calumniado y lo mataron después de un juicio "dibujado" con calumnias", dice la misiva en uno de sus párrafos y agrega que "la calumnia sólo ensucia la conciencia y la mano de quien la arroja".



Según se informó en un comunicado, las Madres de Plaza de Mayo recibieron el miércoles pasado -a través de la Nunciatura Apostólica- la carta enviada por el papa Francisco, que había sido anticipada por Bonafini el 1 de febrero, tras la habitual marcha de cada jueves en Plaza de Mayo.



En el texto -dirigido a la "Querida Hebe"- el Papa señala que reza por Bonafini y "por las madres" y que le pide a Dios que le "conserve la salud para que puedas seguir ayudando a tanta gente". Por último, Jorge Bergolgio se despide: "Por favor, no te olvides de rezar por mí. Saludos a las Madres. Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide. Fraternalmente, Francisco".



Por otro lado, el papa Francisco emitió un "motu proprio", documento papal, con el que se establece



oficialmente la obligación de los obispos y otros cargos de la Curia a presentar su renuncia al pontífice al cumplir los 75 años y la potestad del pontífice de prorrogar su cargo.



Télam y Efe