Los principales candidatos que competirán en octubre en la provincia de Buenos Aires comenzaron a reactivar ayer las campañas con vistas a las elecciones legislativas, donde buscarán asegurarse el mayor números de bancas en la recomposición del Congreso Nacional.



Mientras se aguarda para el comienzo de esta semana el resultado del escrutinio definitivo de las PASO en el mayor distrito electoral del país, los postulantes ya reiniciaron sus visitas al conurbano, reuniones con intendentes y dirigentes y sus apariciones en los medios de comunicación.



La expresidenta Cristina Fernández, que según desde el kirchnerismo habría ganado las PASO por un poquito más de un punto, ya prepara un acto para un festejo bien peronista que incluirá un discurso de CFK que apele a los ejes de la campaña rumbo a octubre.



Ahora, la expresidenta trabajará para captar los votos de Florencio Randazzo y de la izquierda. La estrategia apela a que los peronistas que no votaron en las PASO e irían el 22 de octubre y los que reivindican al general Perón pero votaron por Randazzo y por Massa, fundamentalmente en ciudades como José C. Paz, Mar del Plata o Bahía Blanca.



Por lo pronto, la primera candidata a senadora por Unión Ciudadana, se reunió ayer por tarde en Merlo con intendentes de la Primera Sección Electoral de la provincia como continuación de la que mantuvo el viernes con los de la Tercera Sección en Lomas de Zamora.



Rumbo a octubre, Fernández de Kirchner busca otorgarle mayor ‘protagonismo‘ a los alcaldes y pasar a un tipo de campaña ‘propositiva‘, además de poner el foco en la puja por la tercera banca del Senado entre Taiana y la postulante oficialista Gladys González.



Del lado de Cambiemos, la gobernadora María Eugenia Vidal sigue con su idea de ponerse la campaña al hombro, aunque no es candidata, y por la mañana visitó el partido de Quilmes, gobernada por el oficialismo pero que en las PASO tuvo resultado adverso. Ya el viernes estuvo en el partido de San Martín con el presidente Mauricio Macri, con la intención clara de reforzar la presencia en el conurbano bonaerense y lograr una mejor performance en octubre en la zona de la provincia donde contabiliza las mayores adhesiones el kirchnerismo. Desde la coalición 1País y tras reconocer que los resultados de las primarias del 13 de agosto no fueron los que esperaban, habrá cambio de estrategia. Se buscará salir de la lógica de la negativa‘, de no votar ni por la Cristina ni por Macri, para volver a expresar los valores de ser una fuerza política independiente y plural.



Margarita Stolbizar sostiene que su socio, Sergio Massa, ‘está llamado para reemplazar el liderazgo‘ de la exjefa de Estado y desestimó la posibilidad de que se logre en breve la unidad del peronismo.



Por su parte, el candidato a senador por Cumplir Florencio Randazzo negó ayer terminantemente la posibilidad de bajarse de su postulación de cara a las elecciones de octubre, al encabezar un encuentro con aspirantes y dirigentes de su espacio, el primero luego del modesto cuarto lugar que logró en las PASO de la provincia con un 5.9% de los votos de Buenos Aires. En ese marco, el exministro de Interior kirchnerista arengó a sus dirigentes reunidos en un hotel del centro porteño que militen ‘para evitar que la gente caiga en la trampa de la polarización” que les ofrecen Cambiemos y Unidad Ciudadana o mejor dicho (Mauricio) Macri y Cristina (Kirchner).



‘No hay ninguna posibilidad. Venimos para cumplir y somos respetuosos de los 600.000 bonaerenses que confiaron en nosotros, en nuestra coherencia, en nuestras convicciones, por encima de cualquier oportunismo y por encima de cualquier especulación electoral‘, enfatizó en diálogo con DyN.



Randazzo tuvo un traspié a dos meses de las legislativas de octubre: el líder de la agrupación juvenil denominada ‘La Florería‘, Ezequiel Auspitz, formalizó ayer su decisión de abandonar la lista de candidatos a diputados del frente, donde ocupaba el puesto 13, para apoyar al postulante a senador de 1País Sergio Massa, al optar por una ‘alternativa consolidada con perspectiva de crecimiento real‘.