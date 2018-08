La AFIP puso en marcha un plan de facilidades de pago de hasta cuatro años para todos los contribuyentes con deudas hasta el 30 de junio, algo que incluye además la extensión de plazos para los embargos.



Según sostienen algunos especialistas, el plan abarcará tanto a personas físicas como a pymes y grandes empresas, pero para otros analistas no está del todo claro si el plan incluye también a las personas físicas.



El titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, aseguró que el plan "es para todos" los contribuyentes, pero la cuestión no quedará clara hasta que salga la resolución.



"El 66% de los contribuyentes usa los planes de pago para saldar deuda corriente, (pero) no pueden usar esa herramienta para sacarse la mochila de deudas anteriores", explicó Cuccioli.



Por eso, el organismo decidió lanzar un nuevo plan de pagos, que arrancará el 6 de agosto próximo, "dirigido especialmente a la deuda de cada contribuyente".



Según dijo, el plan será una "ayuda por única vez" para deudas vencidas al 30 de junio, con un "período amplio de hasta cuatro años" (48 cuotas) para pagar y un desembolso inicial mínimo del 5% si se trata de un buen contribuyente y 10% si no lo es.



La tasa mensual será la del Banco Nación más un 2% para las pymes que entren hasta el 30 de septiembre y 3% si ingresan después, mientras que para las grandes empresas será del 3% y 4% respectivamente.



La AFIP decidió además extender de 30 a 60 días el plazo "para que el contribuyente no sea embargado", tiempo en que enviará alertas tempranas de deuda. El plan caducará ante la falta de cancelación de dos cuotas consecutivas o alternadas a los 30 días corridos posteriores a la fecha de vencimiento



La crisis cambiaria "aumento de las deudas impositivas a más de $100.000 millones, de las cuales más de $56.000 millones se originaron en los últimos 12 meses", dijo Cuccioli, el jefe de la AFIP.