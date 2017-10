El arranque. Timerman (izquierda) dará inicio a la ronda de indagatorias el 17 de octubre. Cristina (derecha) lo hará el 26 de este mes.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue citada a prestar declaración indagatoria por el presunto encubrimiento de los iraníes imputados por la comisión del fatal atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), hecho que denunció el fiscal Alberto Nisman días antes de aparecer muerto.



La exmandataria fue citada por el juez federal Claudio Bonadio, quien además dispuso la indagatoria de otros 14 imputados, entre los que se destacan el excanciller Héctor Timerman y el exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini. A todos les prohibió salir del país.



La exjefa de Estado fue citada para el 26 de octubre, cuatro días después de las elecciones en las que competirá como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires y un día antes de que se cumpla un nuevo aniversario de la muerte de su marido, el expresidente Néstor Kirchner.



La causa se inició a partir de la denuncia de Nisman en la que se aseguraba que el memorándum de entendimiento suscripto entre Argentina e Irán, en relación a la investigación del atentado, era parte de una maniobra para "dotar de impunidad" a los iraníes sospechados a cambio de reflotar las relaciones comerciales entre ambos países.



La ronda de indagatorias se iniciará el 17 de octubre con la declaración del excanciller Timerman quien, por un problema de salud, hace más de un mes viene reclamando ser llamado a declarar para poder responder todas las consultas del magistrado.



Después de Timerman, serán indagados el representante de la comunidad islámica y supuesto lobbysta en la firma del pacto, Jorge Alejandro Khalil; el supuesto espía Ramón Héctor Bogado; el exlíder de Quebracho, Fernando Esteche y al referente piquetero Luis D"Elía.



Bonadio también citó a indagatoria al exvicecanciller Eduardo Zuain; al los exsecretarios privados de Timerman, Luciano Tanto Clement y José Mercado, y al embajador argentino ante los organismos internacionales en Ginebra, Alberto D"Alotto.



La tanda de indagatorias concluirá con las declaraciones de Zannini (23 de octubre), del exsecretario general de la presidencia, Oscar Parrilli (24); del exjefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena (24); de la exprocuradora del Tesoro, Angelina Abbona (25); del diputado nacional Andrés Larroque (25) y de la ex mandataria.



"Vamos a ir a declarar, es algo que venimos reclamando, vamos a dar todas las explicaciones que sean necesarias", sostuvo el abogado de Timerman, Alejandro Rúa, quien ayer, antes de enterarse de la citación, presentó una recusación contra el juez Bonadio.



"El llamado a indagatoria era algo previsto. Es el aporte de campaña que hace regularmente Bonadio. Sus decisiones no tienen nada que ver con elementos incorporados al proceso, están relacionados con el calendario electoral", sostuvo Rúa.



El 7 de septiembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita había pedido las indagatorias en la causa que comenzó a investigarse por orden de la Cámara Federal de Casación Penal, que reabrió la denuncia hecha por Nisman poco antes de aparecer muerto con un tiro en la cabeza el 18 de enero de 2015 en su departamento de Puerto Madero, ciudad de Buenos Aires.



"El accionar criminal denunciado fue orquestado por las altas autoridades del anterior gobierno nacional argentino, puntualmente por la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el exministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Marcos Timerman", había sostenido Pollicita. Nisman denunció que la firma del memorándum (el 27 de enero de 2013) tuvo por objetivo lograr que Interpol levantase las alertas rojas de captura internacional que pesan sobre cinco diplomáticos y exfuncionarios iraníes acusados por el ataque contra la sede de la mutual judía en Buenos Aires en 1994, algo que no ocurrió. El fiscal Nisman también había sugerido que, tras la firma del acuerdo, Argentina e Irán mejorarían el intercambio de carne y granos por petróleo, algo que tampoco se materializó. Télam