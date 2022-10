ANSES emitió un comunicado para recomendar a la ciudadanía tener cuidado con estafas. Aquí, lo que hay que saber

Información útil para evitar estafas

Desde ANSES nunca nos comunicamos para pedir datos personales o bancarios. Si recibís un mensaje por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto pidiéndote estos datos, es posible que te quieran estafar.

Tené en cuenta estas recomendaciones:

*Nuestros canales de atención oficiales son el número de telefono gratuito 130, mi ANSES (web y app), y la Atención Virtual. Son los únicos que garantizan la confidencialidad e integridad de la información ingresada en línea. Los dos últimos operan en un entorno seguro al que solo se accede con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

*Todos los trámites de la ANSES son gratuitos. No es necesario que un gestor o intermediario haga los trámites por vos.

*Nunca pedimos por ningún medio (ya sea por teléfono, correo electrónico, redes sociales o aplicaciones de mensajería) datos bancarios confidenciales como claves de homebanking o cualquier otra información personal.

*Nunca sigas las intrucciones de personas que piden que cambies tus claves de homebanking por teléfono.

*Si te piden tus datos personales o bancarios en nombre de ANSES, hacé la denuncia.

*Jamás publiques tus datos personales en posteos públicos ni en foros de redes sociales, ni siquiera las de ANSES.

Denuncias

Si fuiste víctima de una estafa o conocés a alguna persona que pasó por una situación de este tipo, hacé la denuncia - puede ser anónima - a través de los siguientes medios:

*Por internet ingresando a mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.

*Por teléfono llamando al 130.

*Por escrito mediante correo postal en la Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA.

*Personalmente en Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA o en la oficina de ANSES más cercana.

Reclamos

En ANSES trabajamos en forma constante para cumplir con los plazos máximos de realización de los trámites y gestiones, reducir los tiempos de respuesta y mejorar la calidad de nuestra atención.

Cuándo corresponde hacer un reclamo

Antes de hacer un reclamo, tené en cuenta que ANSES dispone de un tiempo máximo estipulado para resolver tus trámites, dependiendo de su complejidad.

Podés hacer un reclamo formal cuando los plazos máximos de realización de los trámites y gestiones no se hayan cumplido. Por ejemplo, si no se liquidó tu prestación en tiempo y forma, no recibiste la resolución de tu jubilación o pensión o la atención que recibiste no fue satisfactoria.

Tené en cuenta que a través de los reclamos y sugerencias no es posible iniciar nuevos trámites o solicitar asesoramiento.

Si necesitás realizar una consulta informativa o iniciar un trámite o gestión, consultá los canales de atención disponibles.

Qué tener en cuenta para hacer un reclamo

A continuación, te dejamos toda la información necesaria para que puedas hacer tu reclamo rápidamente y podamos resolverlo en el menor tiempo posible.

Es necesario que tus datos de contacto en mi ANSES estén validados para que puedas recibir comunicaciones de ANSES.

Es importante que cuando hagas tu reclamo seas lo más claro y detallado posible. Por ejemplo:

*si tenés que ingresar un reclamo por tu hija o hijo, no olvidés informarnos tu CUIL.

*si tu reclamo es por un haber o prestación que no cobraste, no olvidés informarnos el número de tu prestación y cuál fue el mes en que no recibiste tu pago.

Cómo hacer un reclamo:

*Por internet ingresando a mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer un reclamo o sugerencia.

*Por teléfono llamando al 130.

*Personalmente en la oficina de ANSES más cercana.

Una vez efectuado tu reclamo, ANSES dispone de 10 días hábiles para ponerse en contacto con vos.