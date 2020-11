El fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, explicó hoy que "adhirió al pedido" de declaración indagatoria para el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Defensa Oscar Aguad y el exjefe de la Armada Marcelo Srur porque considera que todos ellos "tienen responsabilidad" en el hundimiento del submarino ARA San Juan.



"Ahora será la Cámara la que deberá resolver e imagino que se tomará todo el tiempo para decidir, por la característica de la investigación", aseveró el representante del Ministerio Público Fiscal en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Chubut AM580, a poco de cumplirse, el 15 de este mes, tres años del último contacto del submarino y del naufragio con sus 44 tripulantes.



De esta forma, el fiscal Bellver confirmó el pedido que, en el marco de la causa que investiga el hundimiento del submarino de la Armada Argentina, realizó el viernes último, en sintonía con el planteo que anteriormente había sido realizado por la querella.



De esta forma, será ahora la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia la que deberá considerar el pedido.



La causa es revisada en apelación porque tanto la querella como los abogados defensores de los imputados cuestionaron el fallo de primera instancia que dictó la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez.



Los abogados de las querellas de los 44 tripulantes fallecidos insistieron en reclamar que se investiguen las responsabilidades de Macri, Aguad y Srur en lo sucedido.



En tanto, los defensores públicos y privados de los imputados cuestionaron la calificación de los delitos que se les atribuyó a los acusados.



En febrero pasado, Yáñez dictó el procesamiento sin prisión preventiva a seis ex altos mandos de la Armada, sobreseyó a un séptimo marino y rechazó investigar posibles responsabilidades políticas por el hundimiento del ARA San Juan.



Yáñez imputó el delito de "estrago culposo agravado por el resultado de muerte" a los ex jefes de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS) Jorge Sulía, de Operaciones del COFS Hugo Correa, del Estado Mayor del COFS Héctor Alonso, del Comando de Adiestramiento y Alistamiento Luis López Mazzeo, de Mantenimiento y Arsenales de la Armada Eduardo Malchiodi y de Submarinos Claudio Villamide.



"Pero las querellas se agravaron además por la calificación: sostienen que es un homicidio y tienen que ir a una calificación más grave, mientras que los imputados dicen que no tienen nada que ver", repasó Bellver en la entrevista que concedió esta mañana.



El fiscal de Cámara indicó que, "en primera instancia, el fiscal de Caleta Olivia compartió el criterio de Yáñez y por eso adherí a la querella y pido que se lo cite a indagatoria a Macri, Aguad y Srur".