La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, informó que van a reconstruir con 67 mil imágenes y filmaciones el estado y la escena para averiguar qué pasó con el submarino ARA San Juan, tras el descubrimiento el viernes por la madrugada. "Ahora vamos a tener un mayor grado de certeza", estimó.

"Nosotros apuntamos con tener evidencia de la condición física que muestra el ARA San Juan y el lecho marítimo que lo circunda, donde estarían desparramados determinadas partes de la embarcación y poder reconstruir en tierra, en base a los registros fílmicos, una maqueta que nos permita dar paso a eventuales pericias", informó la magistrada, a cargo de la causa que investiga el hundimiento del buque en el Atlántico Sur.

Con respecto a la posibilidad de reflotar el submarino, la magistrada señaló que habría que verificar si es factible desde el punto de vista económico y técnico. "Llegar a un reflotamiento por una cuestión de sentimientos y de lógica susceptibilidad de quienes son las víctimas de esta tragedia quedará en exclusivo cargo del Poder Ejecutivo", explicó.

#ARASanJuan | Habla la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez: "Ahora apuntamos a tener evidencia de la condición física del ARA San Juan" https://t.co/POHqlvAkar pic.twitter.com/L5pZMA8Ard — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 18 de noviembre de 2018

Sin embargo, minutos antes, el ministro de Defensa Oscar Aguad había señalado que "no hay factibilidad técnica de reflotar" el submarino del fondo del mar y consideró que "no debe haber en el mundo" herramientas tecnológicas para concretar esa tarea con éxito. "No es que sea una decisión: no se puede. Es tanto el dolor de algunos familiares, que todavía están haciendo el duelo, que no se pueden generar estas expectativas", indicó en una entrevista con radio Mitre.

Por otra parte, la jueza Yañez confirmó que la empresa Ocean Infinity le informó que dispone de 67 mil fotos y filmaciones del submarino ARA San Juan captadas por el buque Seabed Constructor.

Fuente: TN