La curiosidad de un grupo de chicos le salvó la vida a un bebé de Merlo, en Buenos Aires. Los jóvenes iban al kiosco durante la noche de este miércoles, cuando una caja llamó su atención. Al acercarse se sorprendieron: en su interior estaba el bebé recién nacido.

Según detalla el medio TN, la criatura estaba vestida, envuelta en una frazada y tenía un gorrito de lana azul. En su pecho tenía una nota que había escrito su mamá antes de abandonarlo. "Me llamo Mateo. Nací el martes a las 20:35. Mi mamá me dejó acá porque no puede cuidarme", decía el papel manuscrito.

En él, la mujer le pedía además perdón a su hijo e indicaba que buscaran a su padre, que no sabía de su paternidad.

Los chicos que encontraron a Mateo avisaron a una vecina y ella después llamó al 911. "Nos fijamos que no estuviera lastimado y lo abrigamos, porque hacía mucho frío", relató la mujer al mismo medio.

La policía llevó al bebé al hospital más cercano y, según trascendió, permanece internado pero fuera de peligro.

