Abigail Milagros Jiménez, la nena de 12 años enferma de cáncer a quien le negaron el ingreso vehicular a la provincia de Santiago del Estero y que su padre cargó en sus brazos en medio de la ruta, llegó hoy a Buenos Aires para ser internada en el Hospital Austral de la localidad de Pilar. La menor, que padece un extraño cáncer llamado “Sarcoma de Ewing”, tuvo que ser trasladada ayer desde el Hospital de Termas hasta el Centro Provincial de Salud Infantil Eva Perón (Cepsi) luego de sufrir picos de fiebre y descompensarse.

Apenas Abigail ingresó al Cepsi, los médicos le hicieron un hisopado para detectar si tiene coronavirus y, hasta que se obtuvo el resultado, permaneció aislada en un pabellón especial. Después se decidió el traslado hasta territorio bonaerense, donde va a continuar con su tratamiento.

La historia de Diego Jiménez y su hija Abigail, a quienes un policía les prohibió el ingreso a la provincia, en donde nacieron, porque no contaban con la documentación necesaria que acreditaba por qué habían viajado, generó una gran conmoción. La viralización del momento en que el hombre, desesperado, tomó en sus brazos a la nena para cruzar la frontera con Tucumán repercutió en todo el país hasta el punto en que un dibujante plasmó en una ilustración el momento justo en que el padre trataba de ingresar a la provincia mientras cargaba a la nena. El impacto se multiplicó y la imagen se convirtió en un símbolo.

Todo ocurrió el lunes 16 de noviembre, cuando Diego y Carmen, los padres de Abigail, pretendían volver de Tucumán hasta la localidad de Termas de Río Hondo, de donde la familia es oriunda. Viajaron desde el Hospital de Niños tucumano para que su hija de 12 años, paciente oncológica desde los 6, pudiera realizarse su tratamiento. Según contó el matrimonio, a raíz de su enfermedad, tuvieron que practicarle un trasplante de fémur a los 6 años pero el cáncer ahora reapareció en el tejido blando de una de sus piernas y le ocasiona fuertes dolores.

Según explicó Diego, la serie de hechos comenzó cuando llamó a la municipalidad para solicitar que lo trasladaran junto a su hija a Tucumán “por una urgencia”, pero le informaron que “la ambulancia estaba ocupada”. “Entonces, les conté que yo no tenía auto en ese momento, porque otras veces la llevé en el auto de mi cuñado y ellos me pagaban la nafta para que pudiera viajar, pero en esta ocasión no tenía esa posibilidad”, recordó en diálogo con el canal América.

De regreso, los retuvieron dos horas en la frontera bajo el impacto del duro sol santiagueño y entre las moscas. Fue en medio de la desesperación que Diego tomó en sus brazos a la nena, caminó unos 70 metros y cruzó la frontera. Después se sentó en un banco a esperar a que alguna autoridad diera luz verde para que pasaran.

La situación quedó registrada en un video que luego se hizo viral. En la secuencia de casi tres minutos se ve al papá con la niña en brazos (que llora sin parar) frente a un efectivo del puesto de control limítrofe. “Yo la traigo siempre y nunca me hacen problema. ¿Aquí, en Termas, me van a hacer problema? Me la llevo caminando”, dice Diego. El uniformado lo mira y, detrás del tapabocas, le pide que “se calme”. “La va a empeorar, señor, por favor”, le dice. “Me voy a llevar a mi hija, aunque sea caminando”, responde el hombre.

Cuando salieron de Santiago de Estero, los dejaron pasar sin problema, pero al querer volver, en cambio, les impidieron ingresar a su provincia. “Le pedía que queríamos pasar porque ya hacía bastante calor, encima los bichos.... Pero el policía decía que esperaba orden de Santiago para que pudiéramos pasar. Fue muy feo lo que vivimos con mi hija y cómo está ella ahora. Se asustó muy mucho con el tema de los bichos y tenía miedo de que se le infectaran las piernas”, dijo Carmen a un medio local. Como en 2019 Abigal tuvo una recaída debió someterse a una quimioterapia hasta el 17 de enero de 2020. Y ahora su cuadro volvió a empeorar.

“No lo conozco al policía que me paró. Me pidió el papel de emergencia y yo le dije que no lo tenía porque era una urgencia lo que le pasó a mi hija. Ahí empezó a llamar a gente, yo también llamé a los que conocía y nadie me atendió. A todo esto pasaron como dos horas y yo decidí alejar a mi hija de todo, de las moscas, de los policías, y me fui caminando”, recordó Diego.

Frente a lo sucedido, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, se responsabilizó y pidió disculpas. A través de un video que difundió en las redes sociales, el mandatario provincial calificó la situación como una “lamentable sucesión de hechos y errores” y aseguró que “no debería haber ocurrido”.

“Es el Estado, del cual me responsabilizo, el que ha fallado en sus mecanismos para controlar la salud de los habitantes”, dijo Zamora, que también aclaró que las medidas preventivas que están en el decreto nacional “exceptúan las cuestiones de traslado sanitario”.

El gobernador santiagueño se puso a “disposición” de la familia Jiménez y también aseguró que el Defensor de los Derechos del Niño local, el doctor Santucho, intervendrá para remediar “cualquier situación grave”. “Se ha hablado mucho y hasta se ha politizado el tema”, lamentó el gobernador, y aclaró que tanto los que toman decisiones políticas, como los médicos y los policías están todos “cansados”.