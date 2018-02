El presidente Mauricio Macri recibió ayer en la Quinta de Olivos a los legisladores de la coalición Cambiemos para animarlos a debatir "a fondo" la despenalización del aborto y mostrar a la sociedad que en el oficialismo "conviven las dos posturas y se respeta al otro".



Reiteró ante los diputados y senadores su postura en torno a dar libertad de conciencia a los legisladores para que participen en el debate sobre el aborto, pero también reiteró que está "a favor de la vida", según uno de los presentes en la reunión. Macri y el casi centenar de legisladores del oficialismo se reunieron para escuchar el breve mensaje del Presidente.



Además del tema casi excluyente del aborto en la agenda parlamentaria, Macri les pidió que el Congreso recupere el protagonismo en este año legislativo, que se incrementen las iniciativas y se den los debates con seriedad apostando al consenso. Luego del encuentro, el radical Mario Negri brindó una síntesis del mensaje presidencial y recordó que el presidente los convoca cada año, en los días previos a la apertura de las sesiones ordinarias. "No es una reunión de gabinete, no es estructurado, fundamentalmente es un mensaje del Presidente que este año tiene dos o tres puntos esenciales", dijo Negri flanqueado por la senadora Gladys González y el diputado de la Coalición Cívica (Elisa Carrió no asistió), Héctor "Toty" Flores.



"El Presidente espera fervientemente que el Congreso este año esté lleno de iniciativas y recobre ese lugar que supo tener, que este año las luces estén muy encendidas y que el debate sea serio. Apostamos fuerte al consenso", repasó Negri, el nexo entre el macrismo y el radicalismo. "El balance de nuestra primera etapa es positivo. Ahora viene una etapa más difícil. El Parlamento conjuga dos cosas, las leyes pendientes, mucho trabajo por hacer, pero además se transforma en el escenario de un debate que se preanuncia más profundo, abierto, sin prejuicios". Télam