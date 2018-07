Sobre el debate en el Congreso por la legalización del aborto, Mauricio Macri dijo "que lo importante es valorar lo que estamos logrando. Algo que era tabú, que no se podía discutir, lo estamos debatiendo como corresponde. Y el camino del debate tiene que ser dentro del respeto. Yo abrí el debate porque creo que la Argentina tiene que hacerlo, es un camino al crecimiento, a saber ejercer nuestras libertades con responsabilidad".



Además de esto, Macri respondió sobre una investigación que reveló que durante la campaña de Cambiemos hubo aportantes truchos. Al respecto, explicó que desde su partido "siempre presentamos los papeles rindiendo nuestros gastos, y seguiremos aportando toda la información necesaria a la Justicia. Además haremos una auditoría para que se estudie lo sucedido. Y vamos a dar un paso más adelante, para que se debata una ley en el Congreso de financiamiento, para dar más transparencia y bancarizar los aportes".



En cuanto a la crisis energética, dijo que "hoy hemos vuelto a producir energía en la Argentina porque una de las debilidades era tener que comprarle energía al mundo. A la velocidad que está aumentando la producción de Vaca Muerta, en tres años vamos a ser exportadores de gas y luego de petróleo".



"En Vaca Muerta trabajan 30 mil personas, el año que viene van a ser 80 mil y en poco tiempo medio millón de personas, por eso tenemos futuro, porque con la minería, con la agricultura, con la energía, con los servicios, con el turismo estamos generando trabajo en todo el país, y a medida que fortalezcamos la economía el sector privado va a generar más oportunidades", agregó.



A la hora de referirse al consumo energético de los argentinos, evaluó que "estamos aprendiendo a consumir la energía necesaria. Esos memes que siempre me cargan están funcionando, todos estamos aprendiendo a consumir menos energía".



En cuanto a los despidos de trabajadores de la agencia de noticias Télam, el presidente Mauricio Macri dijo que es "el primero en lamentar la pérdida de trabajo, pero a la vez desde el primer día le he pedido a cada funcionario que su repartición funcione como tiene que ser. Y lo que han decidido las autoridades de Télam es que había una superpoblación de gente que se realizó en los últimos cuatro años del gobierno anterior y especialmente en los últimos meses que no tiene que ver con dar el mejor servicio".

"Exportar nuestro talento al mundo"



El presidente Macri consideró que "los argentinos apostamos más que nunca a la alianza con Brasil. Es un camino hacia el progreso, estamos poniendo mucha energía en la negociación con la Unión Europea, también hay negociaciones con Japón, con Canadá, y creemos en la integración del Mercosur y la Argentina con el mundo".



"Los argentinos nos sentimos capaces, talentosos, de poder exportar nuestro talento al mundo, por eso es tan importante fortalecer este perfil exportador que perdimos hace tiempo. Por suerte las exportaciones están creciendo: 17% crecieron las exportaciones no agroindustriales en mayo".

El dólar subió 16 centavos



El dólar retomó el alza de precios en el microcentro porteño, en una rueda en la que los operadores estuvieron expectantes por la renovación de los vencimientos de las Letras del Banco Central (Lebacs), por más de $500.000 millones, un 47% de la base monetaria. En el promedio de bancos y casas de cambio de la City el dólar se comercializó a $28,16 para la venta y $27,08 para la compra, con una suba de 16 centavos (+0,6%).



En el mercado mayorista o interbancario ascendió 19 centavos, a 27,55 pesos. La divisa norteamericana hilvanó su tercera rueda en alza, para regresar a precios del pasado 10 de julio.