El Gobierno aclaró ayer que la eventual conformación de una comisión bicameral parlamentaria para "analizar el funcionamiento" de la Justicia "no va a arrogarse atribuciones de otros poderes".

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, indicó ayer por la mañana que la eventual conformación de una comisión en ese sentido "no va a arrogarse atribuciones de otros poderes, como las cuestiones disciplinarias", por lo que "no podrá sancionar" a los magistrados, ya que esa acción "no es constitucional".

De esta manera, la funcionaria salió al cruce de las críticas opositoras y de parte de la corporación judicial a la idea de conformar una comisión bicameral que ejerza un "control cruzado" sobre el Poder Judicial, un pedido que hizo el presidente Alberto Fernández en su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el lunes pasado, al dejar inaugurado el 139 período de sesiones ordinarias.

"Lo que hará la bicameral será estudiar el funcionamiento del Poder Judicial, hacer propuestas y citar a audiencias públicas", precisó la ministra Losardo en diálogo con El Destape Radio.

Además, sostuvo que lo que el presidente Alberto Fernández planteó en su discurso ante la Asamblea Legislativa del último lunes fue que "el Congreso asuma el rol cruzado de control del Poder Judicial que prevé la Constitución", es decir, "que el Congreso cumpla con un rol que ya tiene".

"La bicameral será un órgano de asesoramiento no permanente para un asunto determinado" detalló la funcionaria.

El lunes pasado, Fernández le reclamó al Congreso que asuma un rol activo, después de repasar una serie de casos emblemáticos que, según su criterio, evidencian la utilización de la justicia para perseguir opositores durante el Gobierno de Cambiemos y la protección de quienes fueron los encargados de ejercer esa persecución.