Los adultos deben "darles su espacio" a los adolescentes en la cuarentena por coronavirus, dejarlos vivir "a contramano" y "acostarse a cualquier hora" para que puedan "conectarse con sus pares con intimidad", señalaron especialistas.

"En la adolescencia se necesitan espacios diferenciados y no compartidos con la familia. Es frecuente el cambio de horarios, que se viva a contramano de los demás en la casa para usar los espacios en momentos de silencios o tener la casa disponible para conectarse con sus amigos, ya que están todos encerrados por la cuarentena", dijo Agustina Cermade, psicóloga especialista en adolescentes.

"Que necesiten de este espacio no quiere decir que la familia tiene que desaparecer, siguen siendo dependientes. Hay que ofrecer terrenos para la charla y que no haya otros estímulos. Aprovechar como un momento privilegiado para la comunicación", aclaró.

Cermade aseguró que los adultos no deben hablar con los adolescentes desde un lugar "moralista". "El mayor padecimiento de los adolescentes no está en el aislamiento, porque se genera un contacto por redes, sino más bien el padecimiento corporal, no estar cerca del otro. En la adolescencia es un momento donde se toma distancia corporalmente de los padres y se acerca a los pares", explicó la psicóloga.

Silvina Valente, ginecóloga y sexóloga clínica, resaltó que "hay que escucharlos, buscar acercarse a hablar, respetarle los tiempos y los espacios. Toda la vida la sexualidad fue un tabú. Los chicos no lo toman como algo tan natural para hablar con los padres. Se puede hablar de cosas puntuales como si saben del preservativo", explicó.

Aseveró que los adultos deben "hablar en base a lo que te preguntan los adolescentes". "El interés viene desde que esté habilitado el diálogo, lo importante es lo que pasa a los chicos no a los padres", aclaró.

Kevin, un joven bonaerense de 17 años, contó que con el aislamiento "estoy muy aburrido. Es muy nuevo todo esto. No me adapto. Me gustaba salir con mis amigos. Estoy siempre en mi pieza".

Vera, de 15 años, dijo que "para pasar los días hacemos Netflix Party (una aplicación que permite al usuario de Netflix ver y comentar el catálogo del servicio con quien quiera a través de su PC)". También hacemos "videollamadas y tengo mucha tarea".

"Con mis papás me llevo bien. Discutimos por el horario: me acuesto y me levanto tarde. A mis amigos les pasa lo mismo, vivimos al revés", aseguró Vera. Olivia dijo sentirse "muy bajoneada, extraño mi vida". "Con mis padres charlamos bastante. No hablamos de sexualidad o consumo de alcohol", aseguró.

Gabriela Torres, titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar), dijo que "los adolescentes están muy solos con lo que creen que es el consumo".

"Es un tema que se habla poco. Es un tiempo donde con los adolescentes hay que empezar a comunicarse de otra manera. No con interrogatorios sino conocerlos, saber qué les pasa", afirmó. "Con la pandemia es un contexto difícil para los adultos, pero los adolescentes la pasan peor", indicó.

