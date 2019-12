Con la idea de ponerle un techo a las paritarias como en la era K, el Gobierno acordó con las tres centrales obreras (la CGT y las dos CTA) un aumento de suma fija desde el 1 de enero para los trabajadores del sector privado, aunque no trascendió el monto que dispondrá el Poder Ejecutivo.



Y será cuenta de futuros aumentos. Luego se fijará un incremento similar para los estatales.



El encuentro se realizó en la Casa Rosada y fue presidido por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el secretario de Desarrollo Estratégico, Gustavo Béliz.



Por el sector sindical participaron Hugo Moyano, Héctor Daer, Hugo Yasky, Armando Cavalieri, Gerardo Martínez, Sergio Palazzo, Roberto Baradel, Antonio Caló y José Luis Lingeri, entre otros. El presidente Alberto Fernández no pasó a saludar en las tres horas de reunión.



El acuerdo entre los gremios más importantes del país contempla un aumento general para privados que se contabilizará a futuro en las negociaciones paritarias del año que viene. En tanto, los empleados estatales tendrán un aumento similar en una segunda instancia.



"El aumento que acordamos es para todos los trabajadores privados y las paritarias siguen vigentes. Estamos en dificultades y hay que atender a los sectores más desprotegidos. Acá el país está en emergencia y vinimos todos a colaborar", explicó Calo al término de la reunión.



En tanto, Yasky reveló que en la reunión con los ministros se "estableció la decisión de dar prioridad a los empleados del sector privado y posteriormente a los estatales. El gobierno está realizando diálogos con los diferentes sectores. El tema central es la preocupación de construir un frente común ante imponer pagos en que el país no puede crecer".



En este sentido, hubo un claro apoyo de la CGT y el resto de los gremios a avalar la negociación del gobierno con el FMI para "pagar lo que el país esté en condiciones de afrontar", según coincidieron los gremialistas al término del encuentro.



Además, se mostró un amplio respaldo de los gremios al proyecto de ley de Emergencia Económica que se está discutiendo en el Congreso y que faculta al Poder Ejecutivo a "disponer en forma obligatoria que los empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos".



Por su parte, Hugo Godoy de ATE destacó que también se habló del tema de los fondos de las obras sociales donde hubo un compromiso del Gobierno de sanear las cuentas de muchas obras sociales que están en la quiebra. Hubo también una decisión de respetar las cláusulas gatillo de aumentos, las paritarias y las leyes previsionales en los regímenes generales.

Camioneros reclama un aumento del 35%

Este miércoles, la Federación de Camioneros anunció que había llegado a un acuerdo por un bono de 20 mil pesos, que aún no fue reconocido por FADEEAC, la cámara que nuclea a las entidades empresarias del autotransporte. Y no contento con ese acuerdo, el sindicato pidió ayer, un aumento salarial semestral del 35%, cuando falta más de un mes para el vencimiento de la paritaria del sector.



"En el marco de la reapertura de #Paritarias 2020 y teniendo en cuenta la realidad inflacionaria, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros solicitó un incremento del 35% para que los trabajadores no pierdan el poder adquisitivo del salario", informó en Twitter la organización gremial.



El 35% es para el período que va del próximo 30 de enero, cuando vence la vigente paritaria semestral, al 30 de junio. Camioneros presentó el pedido de actualización salarial a través de cartas enviadas a las cámaras empresariales del sector, pese a que una, FADEAAC -que dice representar al 80% de las empresas del sector-, dijo que aún no hubo acuerdo.

El lavagnista Tombolini, número dos del Nación

El presidente Alberto Fernández designó al economista Eduardo Hecker como nuevo titular del Banco Nación. Hecker, que se especializa en desarrollo económico e innovación tecnológica, sucede en el cargo a Javier González Fraga, nombrado por Mauricio Macri durante la gestión de Cambiemos.



Lo secundará el dirigente y consultor económico Matías Tombolini, quien compitió como candidato a jefe de Gobierno porteño de Consenso Federal, el espacio que lidera Roberto Lavagna, en las elecciones de octubre pasado. Las designaciones fueron oficializadas ayer en el Boletín Oficial, a través de los decretos 48/19 y 44/19.



El flamante vicepresidente del Banco Nación (BNA), Matías Tombolini, destacó ayer que "la política de ingresos es el gran cambio en el diseño macroeconómico; que haya una moneda en el bolsillo y se reactive el consumo para recomponer un crecimiento sostenible".



Hecker renunció como titular de la Comisión de Valores en 2009, durante el primer mandato de Cristina Kirchner.

Realizan hoy la primera colocación de deuda

El Gobierno realiza hoy la primera colocación de deuda a través de la licitación de Letras del Tesoro en pesos a corto plazo, informó ayer el Ministerio de Economía.



Las letras se ajustarán de acuerdo a la tasa Badlar, más un margen, con vencimiento en junio de 2020. La tasa Badlar se utiliza para depósitos mayores a un millón de pesos y es uno de los tipos de interés de referencia. El directorio del Banco Central dispuso anoche una reducción del límite inferior de la tasa de interés de Leliq de 5 puntos, pasando de 63% a 58%. Los miembros del directorio entendieron que "dado el cambio de contexto que significará la normativa puesta a consideración del Congreso Nacional, la convocatoria a un Acuerdo Social y la búsqueda de un esquema sustentable del endeudamiento, la magnitud de la tasa se ubica en un nivel inadecuado e inconsistente con las perspectivas de evolución de las variables económicas". Señalaron que "la gestión de la deuda en pesos seguramente devendrá en la definición de una nueva curva de tasas de interés".