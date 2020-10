La Federación de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y la Cámara del sector acordaron hoy en reunión paritaria una "gratificación extraordinaria no remunerativa" de 30.000 pesos que se abonará en seis cuotas.



La Cámara de Comercio y Servicios (CAC) suscribió con la FAECyS una "gratificación extraordinaria por única vez, no remunerativa y de naturaleza excepcional, de 30.000 pesos que se abonará en seis cuotas mensuales y consecutivas de $ 5.000, a pagar junto con las remuneraciones de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo".



Las sumas no se incorporan a los salarios básicos de convenio y tienen impacto únicamente en los adicionales de presentismo y antigüedad, informó un comunicado de la CAC.



Asimismo, se acordó que, a partir de septiembre de 2020, se incorporen a los salarios básicos de todas las categorías la suma de 4.000 pesos, otorgada por el DNU 14/2020 de enero pasado y la de 2.000 pesos, pactada en la revisión de la paritaria 2019, realizada en febrero.



El acuerdo tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2021, "sin perjuicio de lo cual las partes se comprometieron a reunirse en enero del año próximo para analizar las variaciones económicas pudieran haber ocurrido", señala el comunicado.