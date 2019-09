En Buenos Aires. Dante Sica, representantes empresarios y de la CGT se reunieron ayer por la tarde en la sede laboral de la Avenida Leandro N. Alem al 600, en la ciudad de Buenos Aires.



El Gobierno acordó ayer con las cámaras empresariales y la Confederación General del Trabajo (CGT) el pago de un bono de 5 mil pesos a trabajadores del sector privado, suma que tendrá carácter no remunerativo y a cuenta de las próximas revisiones paritarias.

Este último punto es clave y fue una de las cláusulas que exigieron los empresarios. Es que al poner que "es a cuenta", los 5 mil pesos que cobrarán los trabajadores del sector privado quedarán incluidos en las futuras revisiones o negociaciones salariales. Es decir que el salario base continuará con el ajuste acordado en la paritaria.

El convenio se logró tras una reunión en el Ministerio de Producción y Trabajo de la que participaron su titular, Dante Sica; su par de Desarrollo Social, Carolina Stanley; el secretario de Comercio, Ignacio Werner; y directivos de cámaras empresariales y de la central obrera.

Por su parte, el dirigente cegetista Jorge Solá detalló que el bono será "obligatorio para todos los trabajadores de la actividad privada".

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, dijo que "hay cuestiones a definir sobre la forma de pago, en el marco de los convenios colectivos de cada actividad. Vamos a arreglar las modalidades de pago para que el bono también pueda ser afrontado por las Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas). Encontramos buena predisposición del Gobierno y de los trabajadores para llegar a un punto de encuentro para afrontar necesidades y posibilidades de las empresas", comentó.

Funes de Rioja declaró que cada sector negociará la fecha y la modalidad de pago. "Ha habido una predisposición del Gobierno con el carácter no remunerativo", destacó el empresario, quien dijo que esto "hace a la esencia del acuerdo por el peso de las cargas sociales".

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aclararon que no se trata de un bono, "sino un aporte obligatorio de 5.000 pesos de recomposición salarial no remunerativo, en cuotas y a cuenta de paritaria". CAME espera que estos montos se paguen en cinco cuotas, aunque algunos medios nacionales esperaban que el pago fuera en un solo tramo.

La modalidad y la fecha de pago terminarán de definirse hoy, en un nuevo encuentro con equipos técnicos del Gobierno. "Se juntan para redactar y acordar los últimos detalles", aseguraron en Producción. Luego se publicará el decreto en el Boletín Oficial. El secretario de Comercio Interior dijo que hoy "se va a hacer la redacción".

Asistieron al encuentro los dos secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña. También Antonio Caló (Unión Obrera Metalúrgica) y Andrés Rodríguez (Unión Personal Civil de la Nación). "Se logró un principio de acuerdo, luego de intensas reuniones y gestiones, para mejorar el nivel de ingresos", puntualizaron voceros de la central sindical.

