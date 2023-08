Después de arduas negociaciones con los empresarios de distintos rubros, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció anoche que el Gobierno cerró un acuerdo de precios con supermercados y mayoristas para 52.300 productos de consumo masivo, que incluirá aumentos escalonados del 5% mensual por los próximos 90 días.

El acuerdo incluye beneficios fiscales para las empresas que adhirieron y un esquema de tasas subsidiadas para las pymes proveedoras de los supermercados, a los efectos de garantizar el sendero de aumentos para los productos incluidos.

De este nuevo programa -que busca paliar los efectos de la devaluación del peso decidida el lunes tras las PASO- participan las 31 cadenas de supermercados minoristas y mayoristas entre las que se encuentran Día, Vea, Carrefour, Coto, Chango Más, Makro, Vital, Maxiconsumo, entre otras.

Lo que no se aclaró en el anuncio si el acuerdo comprende retrotraer los precios a niveles anteriores a las PASO o siguen la línea de alzas de hasta 30 por ciento que sufrieron los distintos rubros de la economía durante la semana que, además de la devaluación oficial, incluyó una suba inusitada del dólar en el mercado paralelo de cambio.

"Desde el miércoles encaramos un procedimiento de acuerdo para dar certidumbre y nos encontramos con las mayores superficies comerciales de mayoristas y supermercados de todos el país, no sólo del área metropolitana", señaló el ministro al cierre de una reunión con empresarios y con funcionarios de las áreas de Aduana, Comercio y de la AFIP.

Sobre el programa, dijo que se cumplirá en los mayoristas en los que estos compran, por lo que pidió a los comercios y almacenes de barrio que compren en estos centro de abastecimientos que "sigan el programa".

"Habrá beneficios impositivos pensados para aquellos que hagan sus compras en los mercados formales porque no sólo van a tener un sendero de precio respetado con abastecimiento garantizado, sino que van a tener la oportunidad de acceder a beneficios impositivos en los productos de consumo masivo", afirmó Massa en un mensaje difundido anoche. Sobre este punto en particular no hubo más precisiones.

El próximo martes, dijo el ministro, se publicará el listado de todas las empresas con los más de 52.300 productos que integran el programa de acuerdo de precios y advirtió que las firmas que no cumplan con lo acordado deberán enfrentarse a "todo el peso de la ley".

"Argentina ha vivido situaciones de inestabilidad en los últimos cinco días. El FMI, en el marco del programa que tiene con la Argentina desde el 2018, obligó a devaluar para proceder con el programa de desembolsos. Esa devaluación generó distorsiones e incertidumbre para los ciudadanos, comerciantes y para las grandes empresas", reconoció el ministro.

"Más allá del 22,5% de devaluación que el FMI le impuso a la Argentina, ese costo no lo puede pagar la gente", cerró el candidato presidencial de la alianza oficialista, Unión por la Patria. Por último, Massa agradeció a los mayoristas y supermercados que adhirieron al acuerdo y advirtió que "aquellos que no lo cumplan se les hará sentir todo el peso y rigor de la ley".

Una marcha para defender al Conicet

Una multitud de científicos, investigadores, docentes y estudiantes universitarios se concentró ayer en la explanada del Ministerio de Ciencia, en el barrio porteño de Palermo, para respaldar las políticas públicas de desarrollo del conocimiento frente a las declaraciones del candidato presidencial Javier Milei que propuso cerrar esta cartera y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Con pancartas con leyendas como: "La Ciencia no es cara; cara es la ignorancia", "Ciencia es desarrollo tecnológico", "El Conicet no se cierra", entre otras, en la multitud se abrazaban investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que trabajan en soluciones biotecnológicas para aumentar el rinde de la producción agropecuaria con científicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

La manifestación también contó con el apoyo de distintos espacios sindicales que tienen representación en el ámbito científico cómo la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la UPCN, o la Federación de Docentes Universitarios (Fedun).