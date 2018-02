Mientras todavía no se saben las causas de la muerte de la periodista y dirigente política Débora Pérez Volpin, el titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos (SABYF)criticó la calidad de la atención en la clínica La Trinidad y aseguró que "este y otros casos muestran que no es un centro de salud de excelencia".

Según Marcelo Peretta, doctor en bioquímica y farmacéutica y titular del SABYF, está instalado que la clínica La Trinidad "es un centro de salud de excelencia porque se paga muchísimo, y la gente cree que es de excelencia, que los mejores profesionales están ahí y va a tener su salud asegurada. Y este y otros casos muestran que no es tan así".

Entrevistado en A24, Perreta además destacó: "Queremos saber la verdad, y en esto no hay que hacer un planteo corporativo, acá la principal víctima es ella", al tiempo que agregó que "en nuestro país está muy mercantilizada la salud. Estos centros de salud no invierten lo suficiente en tecnología ni en personal". "Cómo van a decir que no está grabado el procedimiento", criticó.

En ese sentido, Peretta reiteró sus críticas al establecimiento: "Hablan de la gran clínica donde no puede pasar. No tengo rabia contra nadie, pero hay una idea de que ahí no puede pasar porque están los mejores médicos, la gente te lo dice, les parece que está salvada su salud. En esa clínica hay pruebas de que han dejado en lugar de profesionales a técnicos. En el laboratorio de análisis clínicos debería haber bioquímicos de guardia y había técnicos".

La Justicia ordenó allanar esta tarde el Sanatorio de la Trinidad para buscar el video de la endoscopia durante la cual falleció la legisladora y periodista Débora Pérez Volpin, aunque finalmente el procedimiento no fue grabado.

El allanamiento fue ordenado por el juez Gabriel Ghirlanda con el propósito de dar con el CDen el que se grabó el procedimiento, el disco rígido y el equipo con el que se llevó a cabo el estudio.

Se trata del segundo allanamiento, dado que en el primero la Justicia secuestró la historia clínica de Pérez Volpin. El procedimiento había sido solicitado por la querella, representada por el abogado Diego Pirota, y también por la fiscal del caso Nanci Olivieri.

Familiares y amigos de la fallecida periodista y legisladora porteña le daban esta tarde su último adiós en el cementerio de Chacarita, donde se realizaba la ceremonia de inhumación de sus restos. Tras el velatorio en la Legislatura porteña, los restos fueron trasladados al cementerio y allí enviados a su último lugar de descanso por un grupo encabezado por su pareja y su hijo, en medio de una lluvia de aplausos.

Hasta el momento, la primera autopsia practicada por peritos oficiales y de parte arrojólesiones en el esófago y el estómago, pero el grado y el detalle de esas heridas se sabrá con el estudio de microscopía que se realizará el próximo viernes. Luego de ese estudio, en los días posteriores se hará un histopatológico, que es un análisis químico de las muestras obtenidas en la autopsia del pasado miércoles.

La familia está convencida de que el fallecimiento fue por el estudio y no por una complejidad anterior pero, sin apuntar hacia nadie en particular, los allegados a la periodista reclaman una investigación para saber qué pudo haber pasado y a partir de allí determinar responsabilidades.

Hasta el momento, la anestesista Nélida Puente se presentó en la causa y designó un abogado, algo que no hizo todavía el gastroenterólogo que intervino en el procedimiento de endoscopia en el Sanatorio de la Trinidad, en el barrio porteño de Palermo.