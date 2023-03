La escritora María Kodama falleció ayer a los 86 años en la localidad bonaerense de Vicente López tras padecer un cáncer de mama. Fue la esposa de Jorge Luis Borges en 1986 y la heredera de su obra. Se habían casado meses antes del deceso del escritor argentino.

Kodama nació en Buenos Aires el 10 de marzo de 1937 y conoció a Borges en unas sesiones de estudios literarios gracias a su condición de licenciada en Literatura y el interés compartido en las lenguas anglosajonas.

La escritora falleció curiosamente a la misma edad que el autor de "Ficciones", quien murió también a los 86 el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza.

Después de la muerte de Borges, Kodama se convirtió en la administradora de su patrimonio literario y se dedicó a promover su obra y legado. También ha escrito varios libros, incluyendo novelas, ensayos y poesía. Además, fundó la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, que tiene como objetivo preservar la obra del escritor argentino.

Hija de padre japonés casado con una argentina, la escritora y traductora nació en Buenos Aires en una fecha no del todo clara: unos documentos indican que ocurrió en 1937 y su acta de matrimonio con Borges apunta a que fue en 1941. Podía tener 86 como 82. Ante la inminencia de su muerte a causa de un cáncer, Borges contrajo matrimonio con ella y la nombró heredera universal.

Le llevaba 38 años. Había sido su alumna, secretaria, amanuense, lectora, asistente y acompañante durante años. Fue su principal apoyo tras la muerte de su madre, Leonor Acevedo, y guía en los años de la más feroz ceguera.

La actitud guardiana con la que Kodama manejó el legado de Borges, que en muchos casos llegó a la Justicia a través de distintas demandas, fue una mención ineludible ayer en redes sociales: usuarios se inclinaron con mensajes de gratitud por su enorme tarea como divulgadora de la obra del escritor y al mismo tiempo recordaron su celosa tarea como albacea (legataria) literaria, que le valió numerosas rivalidades y enfrentamientos.

Una galería de imágenes de cientos y cientos de usuarios y usuarias de redes sociales retratan a María Kodama con sus grandes anteojos negros o sus ojos rasgados, su pelo blanco, su sonrisa en mueca mirando a la cámara. Otras tantas son fotografías en blanco y negro con Borges, en un viaje, en una biblioteca, mientras caminan por el Sena o ingresan en algún evento, él tomado siempre de su brazo. Las redes sociales despidieron a la mujer a la que Borges convirtió en la viuda literaria más famosa del país cuando la nombró albacea sin que ella supiera.

Aunque fue también traductora, docente y autora, Kodama no alcanzó la misma fama con sus otras facetas como sí con la de heredera de Borges, una tarea que asumió polémica, controversial y "samurai", como se la apodó por sus orígenes japoneses.

Era hija de María Antonia Schweizer, de ascendencia suizo-alemana, inglesa y española, y del químico japonés Yosaburo Kodama.

"Esclavitud"

"Cuando me hablaban de esposas yo solo conocía a las que se les ponían a los presos. Yo no quería casarme para ser una prisionera y menos tener hijos que me iban a absorber toda la vida, no quería generarme una esclavitud: quería ser libre", había contado María Kodama en una entrevista.