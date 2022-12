La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) renovó autoridades y por primera vez en su historia la mayoría de los integrantes representan a empresas tradicionales, lo que es un reflejo de la evolución del sector que ya se enfrenta al desafío del web 3.0 con la incorporación de realidad virtual para darle al cliente una experiencia inmersiva.

El crecimiento del comercio electrónico en el interior del país, la evolución del negocio en la web 3.0 y el fortalecimiento de los eventos de ventas con descuento, Hot Sale y Cybermonday, son los tres objetivos centrales de la nueva comisión directiva de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), dijo a Télam Andrés Zaied, flamante presidente de la entidad.

Zaied, gerente de Canales Digitales de Megatone, dijo a Télam que "la pandemia le dio al comercio electrónico la oportunidad de mostrar y de demostrar que es una herramienta de solución. El que sólo vendía físico, empezó a vender por Whatsapp; el que vendía por Whatsapp empezó a vender por redes sociales; el que ya estaba en redes sociales armó una tienda para poder rápidamente meter su producto en catálogo; y quien ya tenía ecommerce, lo mejoró, lo amplió".

"También tenemos empresas que son del mundo "On" del comercio en línea exclusivamente. Tenemos muchas "Off" -empresas nacidas fuera de internet- porque fue grande y relevante la expansión al "On". Creímos que este era el momento de armar una nueva comisión directiva con esta nueva energía. Todo lo que hicimos hasta ahora nos trajo hasta acá. Estamos muy orgullosos de lo que hicimos como cámara. El desafío es que ahora hay que romper el techo", agregó. El comercio electrónico explica hoy el 5% del total del comercio minorista en Argentina.