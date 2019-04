Los más buscados. Ibuprofeno y paracetamol son los medicamentos de venta libre más presentes en el botiquín de los habitantes en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

Bajo la lupa desde hace largo rato porque, según varios estudios, su uso intensivo incrementa 31% el riesgo de paro cardíaco, o porque puede generar infertilidad en los hombres, entre otras secuelas, ahora un estudio de Agencia Francesa de Medicamentos (ANSM) alerta que el ibuprofeno puede ser riesgoso para tratar infecciones.



El dato no es menor ya que el uso de ibuprofeno para combatir determinadas infecciones creció en las últimas décadas y, en la actualidad, es uno de los fármacos de amplio espectro más vendidos en todo el mundo, incluso en Argentina.



La ANSM difundió ayer un paquete de recomendaciones en las que aconseja, entre otras cuestiones, priorizar el paracetamol frente al ibuprofeno en caso de dolor o fiebre. Además, la entidad solicita a las autoridades europeas que realicen un estudio amplio sobre el medicamento.



De la investigación se desprende que usar ibuprofeno puede ser riesgoso cuando se lo utiliza para tratar infecciones como anginas, rinofaringitis, otitis, tos, infección pulmonar, algunas lesiones cutáneas y la varicela ya que podrían empeorar.



Hay una serie de infecciones, según concluyeron los centros de investigación de Tours y Marsella, encargados de realizar el estudio, en particular las causadas por estreptococos, que pueden empeorar por la toma de este medicamento.



Esas complicaciones se observaron al cabo de periodos de tratamiento muy breves (de dos a tres días) cuando el ibuprofeno o el ketoprofeno (también analizado) se habían recetado (o utilizado en automedicación) para fiebre, problemas cutáneos benignos de aspecto inflamatorio, respiratorios o de nariz, oído y garganta.



El estudio se inició en el año 2000 y, durante su desarrollo, los investigadores franceses analizaron 337 casos de complicaciones infecciosas graves con ibuprofeno y 49 con ketoprofeno que dieron lugar a hospitalizaciones, secuelas e incluso algún fallecimiento. Otra recomendación de la ANSM es utilizar "la dosis mínima eficaz, con la duración más corta", detener el tratamiento en cuanto desaparecen los síntomas y no prolongarlo más de tres días en caso de fiebre ni más de cinco si hay dolor. Anteriores estudios habían puesto el foco en las dosis administradas, que recomendaron reducir. En lugar de 600, se considera que con 400 miligramos es suficiente.



El ibuprofeno se ha consolidado en las últimas décadas como el fármaco más utilizado, tras el paracetamol, frente a casos leves de dolor, inflamaciones y fiebre.



Una de sus grandes ventajas es la reducir la inflamación en el punto de la lesión, por lo que es más eficaz para aliviar el dolor de músculos y lesiones corporales donde la inflamación es un problema, como lo son las torceduras, esguinces, dolores de garganta, musculares, enfermedades como artritis reumatoide, artrosis o gota y también para la menstruación.



También funciona más rápido y por más tiempo que el paracetamol, teniendo efecto en 30 minutos y puede durar hasta seis horas.

La clave está en la lectura del prospecto

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) recomendó prestar atención a los prospectos del Ibuprofeno y el Paracetamol para evitar posibles efectos adversos que pueden ocurrir ante su administración.



El organismo indicó que los prospectos de los medicamentos de venta libre, Ibuprofeno y Paracetamol, tal como lo establece la Disposición 753/2012, "incluyen información detallada sobre el uso adecuado de esos fármacos, así como de los efectos adversos posibles ante el uso de los mismos".



El organismo regulatorio informó que el ibuprofeno "es un medicamento que a dosis de hasta 1200 miligramos por día, en tres tomas de 400 cada 8 horas, está indicado para el alivio del dolor por no más de 5 días y para la fiebre por no más de 3 días"



Y aclaró que "de persistir los síntomas por más de 48 o 72 horas, se debe consultar a un profesional médico".



En cuanto al Paracetamol, señaló que puede ser administrado cada 3, 4 o 6 horas, hasta llegar a la dosis de 4000 miligramos por día en caso de dolor o fiebre, y por un período de 3 a 5 días, pero si los síntomas continúan por más de 48 o 72 horas, también es necesario consultar al médico.



Del análisis efectuado en ANMAT del informe elaborado por el Comité de Farmacovigilancia de la EMA (Agencia de Medicamentos Europea) en el mes de abril pasado, surge que los beneficios del Ibuprofeno "son superiores a sus riesgos", pero recomienda que "se revise la información de su prospecto sobre la relación de la ingesta de dosis altas del fármaco y los trastornos cardiovasculares".