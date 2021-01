El daño ambiental por los incendios que arrasaron 8 mil hectáreas de bosque nativo y exótico en Cuesta del Ternero, a 15 kilómetros de la localidad rionegrina de El Bolsón, es "muy grave", evaluaron autoridades de Recursos Forestales de Río Negro.



"La cantidad de bosque nativo o implantado consumido son 8 mil hectáreas, el daño ambiental es muy importante, muy grave", dijo a Télam Fernando Arbat, subsecretario de Recursos Forestales de Río Negro.



Según los reportes oficiales, el fuego afectó a la vegetación nativa como lengas, cipresales, maitenes, ñires y radales, y también a distintas variedades de pino como el oregón, insigne, murrayana y ponderosa, que son plantaciones exóticas que se usan para el fomento de la industria forestal en la zona.



"Se han quemado cipresales que están en la ladera de la montaña Piltriquitrón. También se consumieron árboles de lenga, que esos están arriba de los 900 metros y son parte del bosque nativo", precisó Arbat.



El funcionario explicó que Cuesta de Ternero, "la zona donde se inició el incendio y se propagó es un cañadón", en el que con las ráfagas constantes de viento de hasta 90 kilómetros por hora el lunes "en 12 horas se consumieron 5.800 hectáreas".



Arbat aseveró que "los incendios del lunes fueron de una extrema gravedad y con una voracidad que los técnicos y las personas que están trabajando en incendios forestales no habían visto nunca esa magnitud".



El subsecretario informó también que no se reportaron daños en animales, a los que "les debe haber afectado pero no los encerró el fuego, tuvieron vías de escape. Tampoco hay animales en cautiverio que hayan sufrido heridas".



Más de 110 brigadistas con el apoyo de medios aéreos y máquinas pesadas combatían hoy el incendio en la zona, donde hoy comenzó a llover.



"Hicimos una recorrida por la zona y hay un par de focos activos importantes que están consumiendo mucho material. En este momento está lloviendo en El Bolsón, lo cual da un buen pronóstico y va a ayudar muchísimo. Por más que la lluvia no alcance para apagar el incendio va a servir para evitar que se propague como pasó el lunes con las ráfagas de viento tan intensas que tuvimos", afirmó Arbat.



"Bajó mucho la temperatura y eso hace que mermen los niveles de calor en lo que se prendió, además de que no hay viento. Nos permite contraatacar el fuego con los equipos", concluyó.