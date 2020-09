Con un promedio de nuevos casos diarios de coronavirus superior a 9.500 en la última semana, especialistas advirtieron que se registra "tensión" en el sistema sanitario de al menos siete jurisdicciones nacionales y señalaron que la curva de contagios "sigue creciendo exponencialmente".



Esta mañana, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzoti informó que la media de casos diarios de la última semana es de 9.553, e indicó que hay un reporte de "tensión en el sistema de salud de las provincias de Jujuy y Mendoza, en el departamento de General Roca (Río Negro), y en áreas de las provincias de Salta y La Rioja".



Vizzotti también alertó que en la región de AMBA (integrada por la Ciudad de Buenos Aires y 40 municipios de la provincia de Buenos Aires) "tenemos un porcentaje de ocupación alta que al sostenerse tanto en el tiempo también genera una tensión en el trabajo que está realizando todo el personal especialmente en el área de terapia intensiva".



"A nivel nacional los casos vienen aumentando, más lentamente en AMBA y mucho más rápido en el resto de las provincias; pero en todas las jurisdicciones la curva de nuevos casos aumenta", describió el bioinformático de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigador del Conicet, Rodrigo Quiroga.



El investigador sostuvo que "si se analizan las jurisdicciones según el aumento de casos, tenemos a Tucumán, Salta y Neuquén que están registrando mucho incremento; pero hay otras como Mendoza, Rio Negro y La Rioja que están con estado más critico en el sistema de salud".



Desde hace semanas, Quiroga viene alertando que "el incremento de casos en el interior del país puede provocar saturación en la capacidad de atención porque muchas jurisdicciones tienen pocas camas de unidad de cuidados intensivos".



Según el contador y senador de Corrientes, Martín Barrionuevo, que desde que comenzó la pandemia trabaja en el análisis de datos, la media nacional de 9.553 casos diarios comparada con la media de siete días para atrás representa un aumento de 29%.



En un minucioso análisis, Barrionuevo consideró que "las jurisdicciones que se encuentran en situación más critica por una serie de indicadores son Ciudad de Buenos Aires, La Rioja, Jujuy y Río Negro, en Salta están creciendo mucho los casos y la otra que registra dificultades es Mendoza porque tiene pocas camas de cuidados intensivos por habitantes".



Ahora bien, si sólo se analiza la dinámica de crecimiento, "es muy preocupante el aumento de Córdoba, Santa Fe y del interior bonaerense".



El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, sostuvo ayer que la Ciudad de Buenos Aires experimenta desde hace varias semana un "amesetamiento en la curva de casos" con una "media alta de 1.100 casos, a veces un poco más y a veces menos".



Quienes analizan datos no coinciden con esta mirada: Barrionuevo estimó que la curva en la Ciudad experimentó en la última semana un crecimiento del 16% teniendo en cuenta los valores promedios de los últimos siete días.



"En Ciudad están mirando la curva por fecha de hisopado, pero lo que estamos viendo es que el comportamiento de la curva por fecha de hisopado luego termina siendo muy similar a la notificación de casos; entonces si analizamos la notificación de casos en los últimos días hay crecimiento tanto en CABA como en el resto de AMBA", sostuvo en cambio Quiroga.



Y continuó: "Semanas atrás habíamos visto que se había amesetado, pero conforme comenzó a haber mayor circulación y relajamiento aumentaron los contagios de nuevo".



En Argentina la letalidad (personas fallecidas sobre casos confirmados) es del 2,10%. No obstante, quienes analizan datos prefieren calcular la letalidad móvil, esto es contrastar los fallecidos de hoy sobre los casos por fecha de contagio de hace 14 días: "Esa variable está más cerca del 3%", indicó Barrionuevo.



En este contexto, Quiroga señaló que "como la letalidad se calcula por fallecidos sobre casos confirmados hay que ser cautelosos en las comparaciones; por ejemplo, en La Rioja existe una letalidad del 10% y esto no significa necesariamente que se estén muriendo más personas sino que puede ser que estén haciendo pocos diagnósticos".



Ayer, algunos medios de comunicación se hicieron eco del reclamo de familiares y amigos del pastor Luis Anastassi, oriundo de Fernández Oro, porque en el hospital de Cipolletti, en Río Negro, no habrían podido internarlo en la Unidad de Cuidados Intensivos por falta de respirador.



Pero Claudia Muñoz, directora del Hospital, dijo anoche en diálogo con C5N que si bien están con una ocupación del 95% "hasta el momento no hubo que definir si internar o no a un paciente".



Según datos oficiales, un total de 2.273 personas cursan Covid-19 en unidades de terapia intensiva en todo el país, el 69% de ellos en establecimientos de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, un 8,6% en Córdoba y 3,2% en Mendoza, según se indicó en el reporte matutino.



La ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 60,6%, mientras que en el AMBA llega al 68,8%.



Por su parte, la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), Rosa Reina, aseguró hoy que el personal del área "está colapsado" porque son "cada vez menos" y remarcó la dificultad de cubrir los lugares de quienes deben aislarse por los contagios de coronavirus.



"Estamos al borde del colapso; el personal está colapsado porque somos cada vez menos", afirmó Reina en diálogo con radio Continental.



"La mayoría de las terapias intensivas están (con una ocupación) por arriba del 80%, y en los últimas 15 o 20 días se fueron agregando provincias y ciudades como Mar del Plata" con enfermos que requieren cuidados críticos, aseveró la médica.



En ese marco, agregó: "Hace un mes atrás estábamos hablando de 4 o 5 lugares que estaban mal; ahora estamos hablando de 20 provincias".



Y concluyó que, en la actualidad, "deben quedar libres un 20 ó 30 % de camas dependiendo de los lugares".