"Rehenes". Aerolíneas dijo que el 8 de noviembre los gremios tuvieron de "rehenes" a miles de personas que no pudieron volar.

La empresa Aerolíneas Argentinas canceló todos sus servicios para hoy a raíz del paro por 24 horas organizado por los sindicatos aeronáuticos, medida que alcanza a 371 vuelos y afecta a más de 40.000 pasajeros de todo el país.



La empresa informó que tomó esa decisión debido "al paro dispuesto por los gremios de pilotos (APLA y UALA)" y trabajadores de tierra agrupados en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), técnicos de APTA y la Unión del Personal Superior (UPSA).



Este paro es el cuarto que los sindicatos realizan contra la aerolínea de bandera en lo que va de noviembre, señaló en un comunicado. Los viernes 2 y 16 hubo medidas de fuerza de la Asociación de Aeronavegantes (AAA), mientras que el jueves 8 hubo otro de los mismos sindicatos que organizaron la huelga de hoy, agregó.



Aerolíneas explicó que se vio obligada a cancelar toda la operación pautada para hoy, reprogramando sus vuelos, con el objetivo de proteger mejor a sus pasajeros. La empresa explicó que busca evitar situaciones de confusión y problemas para el pasajero como las ocasionadas por el paro del pasado jueves 8, cuando durante 11 horas "los gremios tuvieron de rehenes a más de 30.000 personas que no pudieron volar".



Pidió a sus pasajeros que estén atentos a los medios de contacto registrados al momento de hacer la compra del pasaje, sea mail o teléfono, ya que por esa vía les llegará información sobre la reprogramación de sus vuelos.



Quienes no hayan registrado su dirección de correo electrónico podrán añadirla haciendo una modificación en su reserva a través de la página web de la empresa, con lo cual recibirán por esa vía información sobre los cambios producidos. Otra posibilidad de información en tiempo real sobre las modificaciones en los vuelos es mediante la aplicación Tripcase, que se puede descargar en los teléfonos celulares.



Los pasajeros afectados tienen disponible la posibilidad de cambiar sus pasajes por otras fechas o destinos durante un lapso de 30 días, a través de la misma vía por la cual los compraron, y también podrán reclamar el reintegro de las sumas pagadas.



Luego de que Aerolíneas suspendiera a 376 empleados por medidas de fuerza tomadas hace unas semanas, los gremios aeronáuticos anunciaron un paro de 24 horas para este 26 de noviembre.



La sanción que había aplicado Aerolíneas había sido por abandono o retención de tareas durante las medidas de fuerza que paralizaron más de 200 vuelos el 8 de noviembre, según fuentes oficiales.



La decisión de frenar la actividad aerocomercial de la línea de bandera responde, a su vez, a un reclamo salarial por parte de los gremios. "Queremos dialogar y solucionar esto pacíficamente. Hemos resulto convocar a un paro para el lunes 26, cese total de actividades. Es el primer paso, se van a hacer otras medidas. Es un tema salarial por incumplimiento del acta firmada el año pasado y negarse a negociar la actualización de la nueva paritaria", expresó Rubén Fernández, del gremio UPSA.



Los gremios exigen que la empresa cumpla con los puntos acordados durante la negociación salarial de 2017. "La cláusula gatillo fue un acta salarial del 1 de octubre de 2017 que regía hasta el 30 de septiembre de 2018. Cuando la inflación se disparó la empresa empezó a pagar, pero con los sueldos de octubre la empresa decidió que ya estaba cumplido y no la aplicó. Nos quieren hacer responsables por un incumplimiento de ellos", sostuvo Fernández.