Pese a que el Gobierno dio marcha atrás con la norma para contratar pilotos extranjeros y así se desactivó el paro de 48 horas de los gremios aeronáuticos, los pasajeros que se acercaron a los aeropuertos se toparon con una sorpresa: demoras y cancelaciones en los vuelos en Ezeiza, Aeroparque y Mendoza.

Los trabajadores de los gremios convocaron a asambleas sorpresivas en Aeroparque y dejaron de cumplir funciones. La medida causó caos en los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque y Mendoza durante al menos cuatro horas. Recién cerca de las 9 los empleados regresaron a sus tareas ante los resultados satisfactorios de la reunión que mantenían los jefes del sindicato con funcionarios aeronáuticos en la secretaría de Trabajo.

En San Juan, por su parte, el primer vuelo aterrizó a horario. Mientras que, el vuelo hacia Buenos Aires salió más tarde, el avión despegó a las 8,02, según informó Aeropuertos 2000.

"A pesar de que no hay ningún motivo, ahora no están operando. Los gremios estarían en una especie de asamblea, que es una forma de estar de paro y perjudicar a los pasajeros", había informado Tomás Insausti, titular de la Administración Nacional de Aviación Civil. El funcionario remarcó que hay sindicatos que están buscando que "los vuelos no salgan".