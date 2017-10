Se espera que en los próximos días, el papa Francisco reciba a la familia de Santiago Maldonado, quien fue encontrado muerto en el río Chubut tras permanecer durante 78 días desaparecido luego de un operativo de la Gendarmería en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, provincia de Chubut.

Según InfoJudicial, Francisco se comunicó telefónicamente con familiares de Santiago Maldonado y los invitó a una reunión en el Vaticano.

Mientras tanto, el Cuerpo Médico Forense continúa con la autopsia del cadáver para determinar las causas de su muerte.

A su vez, la familia tuvo que salir a desmentir una información falsa divulgada durante las elecciones. “Noticia Falsa: Sergio Maldonado no emitió su voto el día de hoy dado que no se encuentra en Bariloche, si no en 25 de Mayo, Pcia de Buenos Aires. La fotografía es del 13 de Agosto pasado, fecha en la que se realizaron las PASO. Insistimos en nuestro reclamo: que los medios de comunicación sean responsables e informen con seriedad”, postearon ayer en el Facebook “Aparición con vida de Santiago Maldonado – Oficial”.