Pasaron más de dos meses desde el trágico recital que ofreció en la Olavarría el Indio Solari, en el que murieron dos personas. Ahora, tras varios estudios, los peritos oficiales determinaron que Javier León y Juan Francisco Bulacio fallecieron por asfixia.

El informe reveló además que "no fueron asistidos a tiempo y perdieron la última oportunidad de supervivencia". Este documento será incorporado al expediente judicial y complicaría la situación de los productores del show, los hermanos Marcos y Matías Peuscovic y al intendente Ezequiel Galli. Hasta el momento, el Indio no fue imputado y para la Justicia no tiene responsabilidad.

Según publica Clarín, la perito de Junín Mirta Mollo firmó y elevó a la fiscalía especial de David Carballo a cargo de la investigación, su informe, que reconoce que las víctimas habían consumido gran cantidad de alcohol y drogas, pero advierte que los decesos se produjeron por "severos y prolongados cuadros de hipoxia".

También tenían "lesiones y moretones, signos inequívocos de haber sufrido aplastamientos, pero sin llegar a ser traumas mortales". "A los dos les faltó el aire por un tiempo muy prolongado y murieron por asfixia. La cantidad de gente que había en el recital y los tumultos pudieron ser decisivos para este desenlace fatal", resumieron desde la investigación.

Desde un primer momento se supo que las dos víctimas quedaron en medio de las avalanchas que se produjeron durante el recital. Incluso, el propio Indio Solari interrumpió el show durante más de media hora para pedir auxilio por las personas que estaban en el piso.