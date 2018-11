El ministro de Defensa, Oscar Aguad, remarcó a dos días de la aparición del ARA San Juan que "no hay factibilidad técnica de reflotar" el submarino del fondo del mar y consideró que "no debe haber en el mundo" herramientas tecnológicas para concretar esa tarea con éxito.

"No es que sea una decisión: no se puede. Es tanto el dolor de algunos familiares, que todavía están haciendo el duelo, que no se pueden generar estas expectativas. Hay pícaros que dicen estas cosas aún sabiendo que no se puede hacer. No se puede jugar así con el dolor", señaló el funcionario nacional.

En este sentido, Aguad aseguró que no se trata de un impedimento económico, sino que "no debe haber en el mundo capacidad técnica como para reflotar una mole de más de dos mil toneladas".

"Nosotros ahora tenemos que pagar 7,5 millones de dólares y eso, en este momento del país, es toda una cifra. Y sin embargo no hemos puesto ningún reparo en hacerlo porque sabíamos que podíamos encontrar el submarino", agregó en diálogo con radio Mitre.