La Secretaría de Comercio Interior prorrogó el programa Ahora 12 hasta el 31 de julio próximo para abonar compras financiadas en 3, 6, 12 o 18 cuotas fijas mensuales con tarjeta de crédito, todos los días de la semana sin límite de monto.

Así lo indicó ayer la dependencia que conduce Paula Español a través de un comunicado, en el que señaló que "en esta nueva etapa, el programa mantiene las mismas categorías y productos vigentes para financiar en cuotas".

"El objetivo del programa Ahora 12 es fomentar el consumo y la producción nacional a través de condiciones de financiación más convenientes, para facilitar el acceso a los productos y servicios alcanzados", afirmó la Secretaría.

En indumentaria, calzado y marroquinería, máquinas y herramientas, perfumería, y pequeños electrodomésticos, estarán disponibles los planes de financiación de 3 y 6 cuotas.

Respecto de las condiciones vigentes hasta el 31 de marzo, se dio por finalizada la promoción de los 3 meses de gracia para empezar a pagar la primera cuota y se ajustó levemente al alza la tasa de interés que abona el comercio por la financiación.

Con Ahora 12 se pueden adquirir productos de línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, materiales y herramientas de la construcción, muebles, bicicletas, colchones, libros, artículos de librería, anteojos y lentes de contacto, juguetes y juegos de mesa, neumáticos, accesorios y kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos.

También instrumentos musicales, computadoras, notebooks y tabletas, artefactos de iluminación, televisores, perfumería, pequeños electrodomésticos, servicios de preparación para el deporte, equipamiento médico, máquinas y herramientas.

Asimismo se pueden pagar en cuotas los servicios de turismo, los técnicos de electrónica y electrodomésticos para el hogar, los de cuidado personal, los de organización de eventos y exposiciones comerciales, los de instalación de alarma, y balnearios.

Además, Comercio Interior destacó que "mantiene la financiación para servicios educativos, gimnasios y talleres de reparación de autos".

En cuanto a las tasas máximas de descuento directo que los emisores bancarios pueden aplicarle al comercio, a cobrar en un plazo de 10 días hábiles de realizada la venta para cada plan de financiamiento, quedaron en 3,1% para 3 cuotas; 6,01% para 6; 11,48% para 12; y 16,52% para 18 pagos.



Créditos millonarios

Argentina recibirá dos créditos del Banco Mundial (BM) por U$S 250 millones y U$S 80 millones cada uno para fortalecer el sistema de salud pública y mejorar el acceso a servicios digitales, respectivamente, en el marco del compromiso por U$S 2.000 millones para este año.

Télam