Con la ratificación del primer caso del nuevo coronavirus en la Argentina, un hombre que había regresado de Italia, el Ministerio de Salud de la Nación ya tomó contacto con seis viajeros que compartieron el vuelo con el infectado y con su hermano, que fue quien lo buscó en el aeropuerto tras su arribo al país, para que se aíslen por 14 días. De esta manera, se activó el protocolo para que las autoridades sanitarias puedan hacer el seguimiento correspondiente sobre estas personas.

Fernán Quirós , ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, dijo en declaraciones a A24 que "el Ministerio de Salud de la Nación lo que hace es identificar a todas las personas que han tenido contacto" con el hombre de 43 años que llegó el domingo 1 de marzo en primera clase en un vuelo de Alitalia proveniente de Milán y que se encuentra internado en el Sanatorio Agote en el barrio porteño de Recoleta.

El funcionario porteño indicó que hasta el momento solo siete personas fueron contactadas. " Nación habló con cada uno de ellos y se les pidió que se autoacuertelen en la casa , como se recomienda 14 días para que un equipo de la ciudad de Buenos Aires los visite", informó el ministro porteño.

Asimismo, detalló cómo funciona el protocolo. " Se les preguntará qué hicieron y dónde estuvieron desde que llegaron al país. Nosotros vamos a hacer el seguimiento de todos los contactos, pero es importante transmitir a la gente que mientras la persona no haga la incubación completa y se enferme, no contagia", dijo el responsable de la cartera de Salud porteña.

Sobre las personas que entraron en cuarentena, Quirós indicó que "no tienen ningún síntoma y no están en tiempo de hacerlo". "Van a quedar aislados y si en 14 días hicieran fiebre serían peligrosos para contagiar. Pero al día de hoy no tienen ningún peligro. La única persona que puede contagiar, actualmente, es el paciente que está aislado".