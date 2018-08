Firmado. La presidenta del Senado y vicepresidenta de la nación, Gabriela Michetti, firmó el documento sobre viáticos.

El Senado decretó una serie de recortes para un "uso eficiente y racional de los recursos públicos". La presidencia de la Cámara Alta publicó por estas horas un decreto para lograr una reducción del 30 por ciento de los gastos para el resto del presupuesto anual. Aunque las medidas deberán ser reglamentadas por la Secretaría Administrativa del Senado.



La primera orden del decreto suspende "la prestación y/o adquisición, bajo cualquier tipo de modalidad, de elementos ornamentales, obsequios protocolares y/o conmemorativos y servicios de gastronomía para eventos".



El segundo artículo suspende la liquidación de gastos por asistencia a congresos, seminarios, cursos y/o toda aquella capacitación que no haya sido expresamente autorizada. A su vez, se instruyó a la Secretaría Administrativa a adecuar el marco normativo del Régimen de Caja chica y Fondo Rotatorio con el objeto de limitar las rendiciones y objeto de gasto.



La presidencia del Senado ordenó suspender el servicio de auditoría de seguimiento ISO y emisión de certificado prestado por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).



El artículo 6 del decreto suspende la autorización de los senadores, autoridades y/o personal de la Cámara Alta de efectuar gastos eventuales en los viajes realizados. En ese sentido -como ya se había visto en el decreto del presidente Mauricio Macri- los pasajes sólo podrán emitirse en categoría Economy plus, a menos que se trate de vuelos de más de ocho horas, situación en la que se podrá autorizar la clase Business. Además, tres días se convirtió en el límite máximo para autorizar la percepción de viáticos.



El decreto establece que en el caso de que un pasaje debe ser cambiado y no sea producto de fuerza mayor o justificada, el senador deberá hacerse cargo de la diferencia tarifaria (si la hubiera).



La medida contempla la reducción de los viáticos diarios de los senadores, autoridades y/o personal del Senado por viajes realizados al interior o al exterior del país en un 30 por ciento. Además, se limita también la posibilidad de llevar un solo agente por senador en cada comitiva y los asesores ad honorem y el personal adscrito no podrán percibir viáticos o pasajes.



Además, se limitó la entrega por senador y/o secretario de Cámara a dos equipos de telefonía móvil. Con la firma de la vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti, también se ordenó limitar la provisión de bebidas e infusiones en los despachos de los senadores y secretarios de Cámaras. Aunque se exceptuó de la restricción a la provisión de bidones de agua.



Se ordenó a la Secretaría Administrativa (dentro del plazo de 60 días) a hacer un relevamiento de los vehículos de uso oficial que se encuentren a disposición de autoridades superiores, senadores y secretarios, como así también los destinados al uso operativo del área a la cual se encuentran asignados. En ese sentido, se faculta al secretario administrativo a tomar medidas para reducir hasta un 40 por ciento la flota automotriz del Senado. La presidencia del Senado suspende también la provisión de diarios y/o revistas.



Por otro lado, Macri les prohibió a sus ministros que viajen en aviones privados, como parte del ajuste que impuso en todo el Ejecutivo para reducir el déficit. Los ministros ahora deberán pedir permiso para conseguir aviones oficiales, como los Tango 02 y 03. Como alternativa, los funcionarios deben sacarse sus propios pasajes en alguna aerolínea comercial.