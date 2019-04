Niñas, adolescentes, adultas y ancianas de todos los sectores sociales se enfrentan al mismo problema en Argentina: les resulta prácticamente imposible encontrar prendas de ropa a su medida.

Según la ONG Anybody Argentina, el 70% de las mujeres se enfrentan a este problema -especialmente a la hora de comprar pantalones- en negocios de distinto segmento de público y con los precios más variados.

En su Encuesta Nacional de Talles 2018, esta organización consultó a 8.565 personas con un rango etario que va desde los 11 a los 88 años. 7 de cada 10 mujeres que participaron de la encuesta dijeron tener problemas para encontrar prendas de su talle y el sentimiento más recurrente entre ellas es tristeza "porque su cuerpo no encaja en la ropa no deseada". El 51% lleva a cuestionar su cuerpo en esas circunstancias.

Otro de los datos resonantes de la encuesta es que los talles más difíciles de encontrar no son los que entran en la curva de especiales, sino el 46, 48 y 50.

Modelos únicos, talles pequeños, números que difieren de un local a otro y falta de opciones son las principales quejas que han esbozado las argentinas. Desde los negocios alegan que sería muy costoso cambiar sus prácticas.

Desde la propia Anybody Argentina -una de las principales impulsoras de la Ley Nacional de Talles- intentaron explicar por qué sucede este fenómeno: "La industria de la moda funciona para un sólo tipo de cuerpo. Elegir cómo vestirse es una parte fundamental de la identidad y no todos pueden hacerlo. Esto no es el capricho de un sector, les pasa a muchas", dijo Samanta Alonso, modelo de talle grande y activista de la ONG.

“La particularidad es que muchas de las mujeres que están dentro de este grupo tienen talles comunes o intermedios y no, los llamados plus size. Por eso, nuestra propuesta es un sistema de medición que tenga en cuenta las medidas antropométricas de las argentinas (este estudio establece cuáles son los estándares de la población, para armar una tabla de talles adecuada para el país)”, expresó por su parte Sharon Haywood, la fundadora local de esta ONG que trabaja por la inclusión de la diversidad corporal.

Proyecto de Ley Nacional de Talles

Según los fundamentos de la misma, los talles que se utilizan actualmente en Argentina responden a cuerpos europeos o de otros países. Por esto, la ley intenta lograr un consenso y crear un "sistema de talles homogéneo a través de un estudio antropométrico de la población argentina".

Lo que se intenta es, a partir de un "escaneo" de la población, lograr una fisonomía promedio para que garantizar la existencia de cuatro tallas hacia abajo y cuatro hacia arriba.

Para esto, el Instituto Nacional de Tecnología Industiral (INTI) comenzó hace cuatro años a estudiar las medidas estandarizadas de la población pero sólo lleva el 48%.

Este estudio requiere desde 12 mil a 15 mil pruebas que deben realizarse en las cinco regiones representativas de Argentina. El estudio se realiza con un escáner 3D que se traslada a diferentes provincias.

Fuentes consultadas por Clarín respecto de la demora explicaron que "el estudio lleva tiempo y tiene su costo a nivel logística". Este año resta avanzar en CABA, el norte y el sur, así como cruzar y centralizar los datos. Voceros del INTI creen que podrían alcanzar sus objetivos antes del 2020. Esto es fundamental para que, de salir la ley, pueda concretarse.