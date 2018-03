Reconocimiento. El presidente Macri agradeció a Abad por haber actuado siempre "de acuerdo con la ley". También elogió que no quiera eternizarse en el poder.

En su despedida del cargo al frente de la AFIP y cuando aún resonaba en sus oídos los elogios y agradecimiento del presidente Mauricio Macri por la tarea realizada, el renunciante titular del ente recaudador, Alberto Abad, vaticinó que el empresario Cristóbal López no zafará de las redes del fisco. Hasta consideró que la Cámara de Casación "va a poner las cosas en orden".



Abad afirmó que "lo más inteligente" que podría hacer el Estado con la deuda impositiva que tiene el empresario Cristóbal López sería "vender su bienes para poder cobrarla". "Hay un conjunto de activos estratégicos de López que se comprometieron durante mucho tiempo y la verdad que me parece que hubiera sido más inteligente que se los hubiera empezado a vender y a aplicarlos al pago de los sueldos y al pago de las deudas", señaló Abad.



El exfuncionario realizó estas declaraciones luego de un acto de reconocimiento que encabezó Macri en la Casa Rosada.



De esta forma se refirió Abad a la situación del grupo Indalo, que mantiene una deuda con el fisco que originó una causa judicial, agravada luego de que la AFIP confirmara que no están previstos planes de pagos o moratorias para que Oil Combustibles pueda cancelarla.



"Quien incumple la ley tiene que hacerse cargo de las consecuencias de su incumplimiento", observó Abad en referencia a la situación que generó la firma Oil Combustibles, la mayor del Grupo Indalo, al retener cerca de 8.000 millones de pesos en concepto de Impuesto a las Transferencias de Combustibles (ITC).



"Es público que, además de los bienes que están afectados en este juicio, hay otros bienes que bien podrían solventar por lo menos alguna parte de la deuda. En un Estado de derecho eso se tiene que cumplir y nosotros estamos usando todos las herramientas legales disponibles para lograrlo", añadió.



En cuanto a la actuación judicial en relación a ese caso, aclaró: "Este es un proceso legal que ha cumplido todos los plazos" y señaló: "La Justicia con nosotros ha sido totalmente consistente con sus roles". "Lo que pasa es que hay que entender que, en un estado de derecho, hay alguien que actúa y hay alguien que está del otro lado y también tiene derecho a la apelación y a cuestionar", subrayó.



Abad agregó que hay que "dejar que la Justicia actúe" y mencionó que "está el juez (en lo Comercial Javier) Cosentino, que es un juez serio que está a cargo del concurso, y el juez (federal Julián) Ercolini, que ha sido otro tanto".



En cuanto a las opiniones de los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballesteros, quienes días atrás ordenaron la liberación de Cristóbal López, el exadministrador dijo: "En un estado de derecho alguien opina de una manera y otro opina de otra forma y siempre está la reparación". "Nosotros apelamos y ahora la Casación va a tener que poner las cosas en orden. El juez (Javier) Cosentino, que entiende en el concurso, ha pedido que se cree una cuenta especial no embargable para asegurar las remuneraciones y AFIP se manifestó en línea con ese pedido para no perjudicar a los trabajadores", explicó.





Macri le entregó una placa recordatoria



En el acto reconocimiento del Gobierno a Alberto Abad, el presidente Muricio Macri felicitó al funcionario por haber revertido "un proceso de deterioro avanzado" en la AFIP y le agradeció "haber decidido siempre acuerdo con la ley"."Es una enorme alegría y también una pérdida, es una mezcla", apuntó Macri durante un acto en la Casa Rosada. El jefe de Estado recordó que la AFIP es "una institución importante para el funcionamiento del país" y que cuando Abad asumió al frente del organismo recaudador Argentina estaba "muy cerca de una crisis". Durante el homenaje, Macri le entregó una placa recordatoria.