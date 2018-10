Militantes provida intentaron en los últimos días frenar un aborto no punible que se debía practicar una joven cuyo caso estaba contemplado dentro de las causales para una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el Hospital Rivadavia, en Buenos Aires. A pesar de las presiones y amenazas, el procedimiento pudo realizarse en tiempo y forma y se garantizó el derecho de la mujer. Lo mismo ocurrió tiempo atrás en la provincia.

La mujer a la que se le practicó la ILE es una joven que estaba amparada para pedir el aborto por cuestiones de salud que ponían en riesgo su vida, una de las causales contempladas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL. “Se hizo lo que correspondía, el caso estaba dentro de las causales”, informaron las fuentes a Clarín, quienes además expresaron su preocupación por el hecho de que se haya filtrado el caso, lo que dio lugar a la intervención de los grupos antiaborto.

El sábado, el periodista Mariano Obarrio publicó en su cuenta de Twitter desde el Hospital Rivadavia en el que afirmaba que el aborto estaba suspendido y era posible que no se realizara. En el video, en el que aparece junto a un grupo de mujeres, el periodista aseguraba que en ese caso el aborto “no estaba debidamente fundamentado” y afirma que “los médicos y el director del hospital Rivadavia no han querido practicar este aborto”. Luego pasa a elaborar una teoría en la que se pregunta “si en realidad no se está usando este protocolo ILE como excusa para producir abortos indiscriminados en Buenos Aires y muchos lugares del país”.

Durante todo el fin de semana se realizó una vigilia de militantes pro vida que se fueron turnando en la puerta del Hospital, ubicado en Las Heras y Talge, para evitar que se practicara el aborto no punible.

Por este mismo caso el viernes la Fundación Más Vida presentó un recurso de amparo contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La causa recayó en el juzgado contencioso administrativo y tributario N°2 a cargo del juez Roberto Gallardo. “En caso de que el aborto llegara a practicarse (algo que efectivamente ya ocurrió), la Fundación se encuentra evaluando incluso la posibilidad de presentarse en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo dependiente de la OEA y también de la ONU para denunciar la violación de los tratados internacionales suscriptos por nuestro país, que protegen la vida desde la concepción”, dice el comunicado.

“Nos moviliza a llevar a cabo esta acción de amparo la impunidad con que son violentados los derechos humanos en el ámbito de la ciudad. No podemos negar en pleno siglo veintiuno el derecho a nacer de este niño, la justicia debe intervenir para salvar su vida, él tiene derecho a vivir” resaltó Raúl Magnasco presidente de la organización.

“El aborto no se frenó. Era un aborto no punible que se hizo a pesar de la denuncia y de la pintada en el hospital. Se hizo lo que se tenía que hacer, que era garantizar el derecho”, dijeron fuentes allegadas al caso. En este caso se trataba de una joven que entraba dentro de las causales de salud por riesgo de vida para la madre. “El hospital hizo lo que correspondía, en un contexto de mucha presión y persecución. Es grave que se haya filtrado el caso, hay que cuidar mucho la confidencialidad”, agregaron.