Al menos 13 personas murieron hoy al derrumbarse parte de la estructura del club Bahiense del Norte a raíz de un fortísimo temporal de viento y lluvias, mientras que hubo varios heridos en distintos barrios de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, donde además se registraron voladuras de techos y gran parte del distrito quedó sin energía eléctrica.



A través de un comunicado, municipio de Bahía Blanca informó pasadas las 21 que el servicio integrado de emergencias prehospitalarias (Siempre) confirmó la muerte de 13 personas en el club Bahiense del Norte, donde el techo se derrumbó sobre quienes asistían a un Festival de Patín que había comenzado a las 20.30, en el predio de la calle Salta 28.



Defensa Civil, ambulancias del Siempre y servicios privados, tránsito, policía y bomberos trabajan en ese lugar, mientras que tres pacientes con heridas de gravedad ingresaron en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal.



Las autoridades confirmaron que se inició la remoción de escombros en el lugar para comenzar a liberar a las personas que se encuentran atrapadas y solicitaron a la población no acercarse y permanecer en sus hogares.



A través de su cuenta en la red social X, el municipio de Bahía Blanca había informado pasadas las 20.30 que "la situación originada por el temporal es una catástrofe. Se registran múltiples heridos por voladuras de techo, algunas de extrema gravedad. El evento de mayor complejidad se registra en el Club Bahiense del Norte, la emergencia médica y defensa civil trabajan en el lugar".



El gobierno local además informó que "todas las fuerzas de emergencia se encuentran trabajando e inicialmente el Hospital Municipal recibirá a las personas heridas. Se activaron centros de evacuación en el Club Estrella, Club Olimpo y Dow Center".



El medio local La Nueva informó en su sitio web que un fuerte temporal de viento y lluvia se desató en la ciudad de Bahía Blanca alrededor de las 19 del sábado y dejó múltiples consecuencias a lo largo y ancho de la ciudad.



Entre los daños reportados se registran voladura de techos; caída de ramas, postes y cables; calles anegadas y la mayor parte de la ciudad sin energía eléctrica son algunas de los efectos que la intensa tormenta deja a su paso.



Un inusual viento, que alcanzó ráfagas de hasta 152 kilómetros por hora, en medio de la tormenta que cayó la tarde de este sábado sobre la ciudad causó serios destrozos en el Club Comercial de White, afectando canchas, el área de quinchos y la cocina.



"Me contaron que vieron una especie de manga, como un tornado, porque no se explica el desastre, esto no es un simple viento, levantar los techos así completos es muy raro", explicó a La Brújula 24, Pablo Reynafe, presidente del Club.



Los vientos arrancaron por completo el techo de los quinchos, también derribaron un paredón, voltearon arquerías y causaron daños en las redes que rodean las canchas.

"Fue en un ratito. Nosotros nos refugiamos a la vuelta del club y cuando volvimos estaba destrozado,", señaló Reynafe.



Más temprano el Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta por tormentas fuertes en la región y Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires había informado a través de redes sociales sobre una reunión virtual de los intendentes de la región para tomar medidas de prevención.



En sus redes sociales, el municipio informó que "se registraron tormentas con ráfagas que alcanzaron los 140km/h. Las condiciones tienden a mejorar, habiendo pasado el frente de tormenta. No se esperan fenómenos intensos pero aún se espera la presencias de lluvias intermitentes hasta la mañana del domingo".