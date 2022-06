El aún embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, demoraría al menos una semana para asumir al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo que quedó vacante con la salida forzada de su extitular, Matías Kulfas. El elegido por el Presidente para calmar las aguas con la Vicepresidenta y La Cámpora, quiere tomarse ese tiempo para dejar ordenada su gestión en Brasil con múltiples proyectos que buscan fortalecer la relación comercial con el país vecino. Pero, hay desafíos internos que deberá enfrentar e intentar resolver Scioli desde la Cartera de Producción que marcarán a fuego el inicio de su gestión y la suerte del Gobierno, ya que aparecieron las primeras señales de desaceleración que está dando la economía. También está en foco el cepo al dólar que está ahogando a la industria -fuerte generadora de empleo- y una baja del consumo producto de la galopante inflación que en mayo seguiría sobre el 5 por ciento.



Aún con importaciones agroindustriales con récord históricos, el escenario que se presenta para 2022 no es sencillo. La falta de dólares es uno de los problemas que más acorrala este año a las empresas. Un reciente informe de la Fundación Observatorio Pyme señala que "el 59% de las PyME industriales y el 49% de las PyME de Software e Información prevén que las regulaciones cambiarias vigentes afectarán negativamente los planes de producción para 2022". "La previsión del aumento en el monto de importaciones para 2022 con respecto a 2021 supera el 5% contemplado por la normativa: 9% previsto por las industriales importadoras directas y 30% por las de software".



Las importaciones de insumos son un problema crítico para este grupo de empresas. El informe dice que el 75% ha tenido dificultades para traer al país los materiales que necesita para mantener la actividad. Pero el cepo no es el único problema. Las dificultades tienen diferente origen: entre las manufacturas, 42% regulaciones cambiarias, 20% dificultades propias de los proveedores externos y 10% de logística internacional; entre las empresas software y tecnologías de la información el 56% regulaciones y 8% problemas de logística o del proveedor.



"Por el cepo a la importación, una pyme metalúrgica no puede comprar en el exterior insumos que no se fabrican en la Argentina, por un total de u$s6570. Pero la paradoja es que sin esos componentes no puede proveer a una gran empresa que fabrica compresores del rubro gas y petróleo y peligra una exportación por millones de dólares", se quejó el presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA), José Luis Ammaturo. "Buscamos que el Gobierno tenga capacidad para discernir cuándo una importación es fundamental, porque las trabas lo que terminan haciendo es que dejen de ingresar millones de dólares por la exportación", dijo Ammaturo.



Un reporte de la Unión Industrial Argentina (UIA) de hace dos semanas atrás también advertía sobre un freno de la actividad en el primer trimestre. En ese sentido, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) señaló en su último informe que la actividad metalúrgica en abril registró un aumento de 11,2% en términos interanuales, pero si se compara con marzo de 2022, la producción del sector presentó una disminución de 3,6%.



La última señal de alerta llegó de la mano del habitual informe de la CAME que da cuenta de una baja del consumo a raíz de una inflación imparable que va deteriorando mes a mes el poder adquisitivo de los argentinos.



La CAME dio cuenta ayer del primer retroceso del año de las ventas minoristas pymes que, medidas a precios constantes, cayeron 3,4% anual en mayo y un 8,9% frente a abril.



Este panorama espera a Scioli, un hombre de fuerte perfil político pero sin la solidez técnica y manejo de las pyme que tiene Kulfas. Por eso, los empresarios aguardan con fuerte expectativa sus primeros movimientos.

No movería piezas

Uno de los temas que Daniel Scioli le comentó al Presidente es su decisión de mantener, en principio, a Ariel Schale como secretario de Industria y a Guillermo Merediz al frente de la secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa. También le manifestó su vocación de seguir trabajando para la recuperación económica.

La oposición judicializará licitación del gasoducto

Tras el escándalo en el Frente de Todos que motivó la salida del ministro Matías Kulfas, la diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña confirmó que hoy pedirá que la justicia investigue si la licitación para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner fue confeccionada para beneficiar exclusivamente a la empresa Techint.



Se da en el marco de la renuncia de Matías Kulfas del Ministerio de Producción luego de que difundiese entre un grupo de periodistas un off the récord donde planteaba críticas a funcionarios de la secretaría de Energía, que responden a Cristina Kirchner, por este tema.



"Kulfas denuncia que se direccionó una obra con 1.500 millones de dólares, es una denuncia muy grave", sostuvo la legisladora ayer en declaraciones a FM Millenium. En ese sentido, planteó que "la justicia tiene que investigar si existía que hubiera más ofertas que Techint".



Para Ocaña "se ha hecho una denuncia por parte de un ministro y el presidente lo echó en vez de investigar los hechos o analizarlos". "Yo voy a llevar adelante la denuncia penal sobre lo que denunció Kulfas en off", adelantó.



De acuerdo a lo manifestado no solo por Ocaña, sino por diferentes referentes opositores, la interna en el Gobierno "destapó la olla de la corrupción típica de un gobierno kirchnerista".



El sábado Alberto Fernández le solicitó la renuncia a Kulfas en el Ministro de Producción luego de que la secretaría de Energía, a cargo del cristinista Darío Martínez, denunciara públicamente que desde esa cartera se difundía información off the record a la prensa donde se sugería que el pliego de la licitación había sido confeccionado con el fin exclusivo de que la empresa Techint se alzara con la compulsa.



Ocaña afirmó además que no tiene "dudas" de que "Cristina fue la que llevó siempre las riendas del gobierno". "Está claro que siempre el ministro que renuncia es del sector de Alberto y tiene que ver con las decisiones de la vicepresidenta", indicó.