El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que "es una discusión falsa la cantidad de miembros que podría tener la Corte Suprema de Justicia" en la reforma judicial impulsada por estos días. En ese sentido, el mandatario lamentó que los medios y un sector de la oposición creen "ideas e imágenes que no son ciertas".

En declaraciones radiales, el mandatario dijo que "el número de miembros (de la Corte) no es la cuestión" y recordó que en campaña él mismo dijo que "no necesita más de cinco miembros". "Esa es la cuestión que imponen", sostuvo el mandatario en referencia a cómo es presentada la información en medios de comunicación.

"Hay muchas cosas que se tienen que revisar de la Corte. La comisión (el consejo consultivo de juristas creado por decreto para debatir sobre el máximo tribunal) tiene que decir cómo es el funcionamiento de la Corte. Lo de la cantidad de miembros es una discusión falsa", insistió el Jefe de Estado en declaraciones a El Destape Radio.

Fernández ejemplificó que en "los diarios clásicos y sus respectivos canales de televisión, cuando se conocieron los miembros (del consejo consultivo) dijeron: un zaffaronista ingresa a la comisión en referencia a (Raúl Gustavo) Ferreyra, un casi discípulo de Germán Bidart Campos, que era un hombre liberal".

Es que Ferreyra es considerado un hombre cercano a Eugenio Zaffaroni, exintegrante de la Corte Suprema, considerado como un soporte jurídico del kirchnerismo.

"Después (según Alberto Fernández) le hacen un reportaje en La Nación al supuesto zaffaronista y él les responde que con cinco miembros la Corte puede seguir funcionando tranquilamente". "En la comisión hay otro gran constitucionalista que hasta donde sé, es radical, uno de los más tenaces cuestionadores de la Ley de Medios, (Andrés) Gil Domínguez, y sin embargo, yo no leí en ningún lado que alguien que pensaba como (Héctor) Magnetto (CEO del Grupo Clarín) está en la comisión. Y resulta que cuando le hacen un reportaje, Domínguez dice que la Corte tiene que tener nueve miembros", analizó el presidente argentino.

Luego, destacó que contaba esto "para advertirle a la gente como van construyendo ideas, imágenes que no son ciertas" ciertos medios, a los que llamó "tradicionales". "La oposición, los exfuncionarios de Cambiemos, deberían estar agradecidos con la reforma porque si tienen que enfrentar procesos no les va a pasar lo que les pasó a los funcionarios de Cristina Fernández de Kirchner (que fue presidenta). Porque no estamos con la doctrina Irurzun", agregó en referencia a las prisiones preventivas indiscriminadas.

"Así que los del anterior gobierno son los principales beneficiados y me comprometo a no hacer con ellos lo que ellos hicieron. El resto, es mentira", remarcó el Presidente.

Agregó que otro ejemplo es cuando "mencionan la presencia de (Carlos) Beraldi (en el consejo consultivo)", quien "en el 2003, cuando llegamos al Gobierno (con Néstor Kirchner) quisimos hacer esta misma reforma y lo llamamos también para hacerla, y nadie lo cuestionó. Ahora lo cuestionan porque es abogado de" la vicepresidenta Fernández de Kirchner.

El proyecto de reforma judicial fue anunciado por el Ejecutivo meses atrás pero, ante la pandemia del coronavirus (Covid-19), la iniciativa se vio demorada. El jueves pasado, el proyecto para organizar la Justicia Federal ingresó a la cámara del Senado de la Nación. La oposición teme que la reforma tenga como fin asegurar la impunidad en las causas de corrupción de Cristina.



"Sociedad autónoma"

El presidente Alberto Fernández planteó ayer la posibilidad de que YPF Agro, división de negocios de la petrolera, se "convierta en una sociedad autónoma, de referencia del Estado en el sector cerealero", ante la decisión de derogar el decreto de intervención y expropiación de la agroexportadora Vicentin.

Explicó por qué se bajó de Vicentin

En la extensa entrevista con El Destape radio, Alberto Fernández aseguró que su Gobierno no va a "estatizar deudas privadas, ni a salvar accionistas, ni a avalar con el Estado un desfalco", al explicar las razones por las que se decidió "no avanzar con la intervención y expropiación de Vicentin" y el reemplazo por YPF Agro.

"El juez nunca aceptó que entráramos para aportar una solución en Vicentin. Nosotros queríamos rescatar a una empresa que era una referencia cerealera importante en el país, no a los directivos de la empresa".

En el mismo sentido, explicó que "era importante ese rescate para que el Estado pudiera tener una referencia de un mercado muy importante y a la vez, para evitar que la exportación se concentre". "Pero pese a la intervención de los 60 días, no estábamos consiguiendo ver lo que sucedía en Vicentin".



Nuevos pasos

Deuda

El presidente Alberto Fernández sostuvo ayer que el Gobierno nacional seguirá trabajando en los próximos días para ver si se logra el "acuerdo" con los acreedores externos y aseguró que algunos fondos de inversión tienen una posición "incomprensiblemente dura".

Buenos Aires

Alberto aseguró que si no se hubiese decidido la cuarentena temprana, "hoy habría gente en la provincia de Buenos Aires a la que le dirían no te puedo atender" y recordó que el coronavirus "no te mata de un día para otro" y que la persona contagiada necesita de "28 días" para su recuperación.

Plenario

El Senado de la Nación comenzará esta semana a estudiar el proyecto de Ley de Reforma Judicial. El primer paso será el plenario que las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales organizarán el martes 4 de agosto con la presencia de la ministra de Justicia.

El IFE, "mientras haya pandemia"

El presidente Alberto Fernández sostuvo ayer que "nosotros necesitamos que deje de haber hambre en la Argentina" y que por eso se estableció el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que continuará mientras haya pandemia, y que el ingreso universal no se descartó, sólo que "hay que ser cuidadoso con los tiempos", en diálogo con El Destape radio.

El viernes pasado, el mandatario nacional reiteró que "el Estado no va a abandonar" a la gente y por esa razón "se mantendrá el ATP (Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción) y el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), de apoyo estatal".

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que a partir del 10 de agosto próximo comenzará a pagar la tercera ronda del IFE a 9 millones de beneficiarios.

En el Obelisco. Como ocurrió con el plan de expropiación de Vicentin, la reforma judicial fue repudiada en las calles.

Marchas en el país contra la reforma



Manifestantes autoconvocados se reunieron ayer en el Obelisco porteño y otros puntos del país para manifestar su rechazo al debate sobre la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo, en una concentración en la que se difundieron mensajes críticos al aislamiento social obligatorio por el coronavirus.

Las manifestaciones fueron convocadas en redes sociales de Internet bajo el hashtag #1AYoVoy y diversas consignas.

En el Obelisco, donde se concentraron automovilistas que portando banderas y carteles con consignas de rechazo a la reforma judicial hicieron oír sus bocinas, congregó también a personas que se manifestaban contra de la prolongación de la cuarentena.

Una caravana de automóviles se ubicó en la avenida 9 de Julio, mientras que algunos manifestantes golpearon cacerolas.

"Queremos una justicia a favor de la gente, no de la política", dijo una mujer en declaraciones al canal Todo Noticias, mientras que un joven expresó "estamos cansados de la impunidad, se despilfarra plata por todos lados y el comerciante ve su patrimonio destruido".

En tanto, otra manifestación tenía lugar frente a la residencia presidencial de Olivos, sobre la avenida Maipú, donde se interrumpió el tránsito. Otro

grupo de manifestantes se congregaron frente al departamento donde reside la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ubicado el barrio de Recoleta.

Uno de los principales reclamos de los manifestantes es que, según entienden, el proyecto del oficialismo en el fondo busca "la impunidad de Cristina Kirchner".

"Mucha gente en el banderazo contra la reforma de la justicia y el plan de impunidad. Hasta Evita vino! #1Ayovoy #1ANoALaReformaJudicial #1ASalimosALasCalles", tuiteó el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, y compartió un video de la marcha.

La manifestación se complementa con el cacerolazo del miércoles luego del anuncio del presidente sobre el envío del proyecto de ley al Congreso. Ese mismo día comenzó a circular la convocatoria para esta marcha del sábado 1 de agosto.

Manifestaciones similares se produjeron en lugares céntricos de Córdoba capital, Rosario, Mar del Plata, La Plata y Bariloche en Río Negro.

En General Roca hubo una caravana de autos que se extendía por una tres cuadras y que recorrió el centro de la ciudad. Ciudadanos autoconvocados salieron a las calles a expresar su rechazo al proyecto de reforma judicial presentado esta semana por el presidente Alberto Fernández.