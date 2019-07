El precandidato a presidente del Frente de Todos Alberto Fernández viajó a Mendoza como parte de su campaña electoral y en una conferencia de prensa fue consultado por los dichos de Mauricio Macri respecto de la realidad de Venezuela luego de que Naciones Unidas denunciara "graves violaciones a los derechos humanos" y "ejecuciones extrajudiciales" del régimen de Nicolás Maduro. "De la frase de Macri no opino porque no hablo para que me escuche (el presidente de EEUU, Donald) Trump. Macri sí. Lo que sí digo, y lo digo desde siempre, es que en Venezuela hay un problema respecto de la calidad institucional y hay que prestarle atención a eso porque evidentemente se han vivido en los últimos años sistemas de abusos y de arbitrariedad del Estado que no pueden pasar desapercibidos". En esa línea, consideró: "Eso ha complicado la convivencia democrática a tal punto que ha habido detenciones que deben preocuparnos".