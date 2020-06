El presidente de la Nación, Alberto Fernández, brindó una entrevista radial y se refirió al reporte sobre el Covid-19 del Ministerio de Salud que informó un récord de casos positivos en un día al superar los mil. "Deberíamos volver a la cuarentena absoluta", aseguró en referencia al AMBA.

"La velocidad de contagio que tenemos hoy es la más alta desde el día cero. Con lo cual deberíamos estar en la fase 1, la cuarentena absoluta", sostuvo en diálogo con Radio 10.

"Hay sectores que piden levantar la cuarentena y eso multiplica el riesgo", resaltó el mandatario nacional sobre el rol de la oposición en plena pandemia.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud, el martes murieron veinticuatro personas y 1.141 fueron diagnosticadas con coronavirus, la cifra más alta de positivos en un día, con lo que suman 717 los fallecidos y 24.761 los infectados desde el inicio de la pandemia.

El 94,6 por ciento de los nuevos infectados, un total de 1.080, corresponden a la provincia de Buenos Aires (545) y a la ciudad de Buenos Aires (535).

Sobre los amontonamientos de personas en los parques tras la autorización para la actividad física después de las 20 en la ciudad, el Presidente afirmó: "Cuando vi como la gente salió a correr lo llamé al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y le dije esto está mal. En favor de Horacio hay que decir que la demanda era muy fuerte. Pero hay que ser cuidadosos", aclaró.

“Le escribí y le dije ‘esto está mal’; él me habló de la demanda y las ganas de ir a correr... todos tenemos ganas de salir, de comer un bife con un amigo, de ir a almorzar con la familia, yo quiero ir a la cancha más que nadie”, añadió.

“Horacio me dijo que iban a ver modos para que esto no pase. Ayer abrieron calles y mejoró el distanciamiento, pero es un incentivo a salir. Si yo digo que pueden pasear por una plaza los que quieran salir a correr. La plaza se me llena. La duda que me queda si la solución es volver atrás o poner más plazas. Porque si pongo más plazas, invito a más gente a correr”, reconoció Fernández.

“Piensen que la Ciudad de Buenos Aires tiene tantos casos como la provincia de Buenos Aires, con la diferencia que la provincia de Buenos Aires tiene el triple de habitantes. Eso es una pauta de lo que nos están pasando. Los porteños creemos que esto quedó circunscripto a los barrios más humildes y esto no es así. El 70% del virus está circulando por Caballito, por Palermo, por Recoleta”, agregó.