El presidente Alberto Fernández aseguró que va a "garantizar la educación de los argentinos y argentinas por más que escriban muchas hojas en sentencias" y le dijo a la Corte Suprema de Justicia "dicten las sentencias que quieran, vamos a hacer lo que debemos".



Así le respondió a la sentencia del máximo tribunal, que falló a favor de darle autonomía en su decisión de continuar con las clases presenciales a la Ciudad de Buenos Aires cuando ante la emergencia sanitaria y epidemiológica por coronavirus el Gobierno nacional decidió suspenderlas.

El presidente sostuvo hoy que seguirá "cuidando de la salud de los argentinos y argentinas por más que se escriban muchas hojas en sentencias" y criticó "la decrepitud del Derecho".



Al encabezar el acto de presentación del Plan Juana Manso que buscará dotar de conectividad a miles de estudiantes de todo el país, el Jefe de Estado aludió al fallo del máximo tribunal argentino en favor del reclamo de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el DNU que suspendía las clases presenciales por la delicada situación sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus.



Fernández dijo ser una persona que reivindica el "Estado de Derecho" y las "sentencias" pero, al mismo tiempo, subrayó su voluntad de "seguir cuidando la salud de los argentinos" más allá de los fallos judiciales.



"No saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias. Es el tiempo que me ha tocado, también deberemos luchar contra eso. Lo que tenemos que hacer es estar más unidos que nunca", dijo casi sobre el final de su discurso.