El día que el Ministerio de Salud informó una cifra récord de muertes y contagios de coronavirus, el presidente Alberto Fernández criticó a quienes le pedían que morigerara las restricciones por la segunda ola de coronavirus y aseguró que “la libertad que invocan algunos nos llevan a los contagios y a las muertes”.

En un acto en el que se sortearon los beneficiarios de la nueva línea de créditos Casa Propia, el primer mandatario aseguró que “en medio de una pandemia que nos azota, nos asola, hemos tenido noticias tristes hoy por la cantidad de contagios, eso nos debe llamar a la reflexión y tenemos que entender que hay muchos cantos de sirena que hablan de la necesidad de ser libres, y esa libertad que invocan nos llevan a los contagios y las muertes. En medio de una pandemia que nos azota, nos asola, hemos tenido noticias tristes por la cantidad de contagios”.

“Hoy fue un lindo día porque pude ver que en el norte, donde en 2019 era todo desesperanza, hoy es esperanza, y volver a Buenos Aires, con números muy feos que la pandemia deja el día de hoy, poder terminar que hay argentinos y argentinas que recuperan la ilusión de mejorar su casa y hasta argentinos y argentinas que ven como un dato cierto la posibilidad de acceder a una casa a través de un crédito, eso es lo que más feliz me puede hacer”, destacó Fernández.

En esa línea, agregó: “No bajemos los brazos, sabemos que estamos en un tiempo difícil, les pido por favor que entiendan que no les mentía cuando decía que la lucha contra la pandemia era difícil y que no había otra forma de preservarse que no fuera quedándonos lo más lejos del otro, a la mayor distancia posible, que evitemos el transporte y la circulación”.

“Lamentablemente, el tiempo me está dando la razón, ese es el problema, y eso es lo que debemos evitar. No bajemos los brazos, están llegando las vacunas, vamos a acelerar el proceso de vacunación, pero también hace falta nuestra conciencia. De esta no se salva nadie solo, nos salvamos entre todos. Cuidémonos”, concluyó.