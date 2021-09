El presidente Alberto Fernández dijo que "la Argentina no se construye cerrando universidades ni con ministros de salud que dejaron vencer cientos de miles de vacunas".



"No queremos apostar a esa timba financiera que nos costó la fuga de decenas de miles de dólares", afirmó el mandatario al encabezar un acto en Berazategui, en el que señaló además que el empresariado que "necesita la Argentina es el que arriesga, convoca al trabajo, gana e invierte".



Fernández sostuvo que cumplió con su "compromiso electoral de que los jubilados dejen de pagar medicamentos" y dijo que es "imperdonable que el Estado" no garantizara ese derecho, en tanto que afirmó que en el Gobierno "estaremos felices cuando todos los argentinos tengan su puesto de trabajo".



"También acompañamos a las pymes a sostener el empleo de sus trabajadores durante la pandemia porque la industria es lo que genera el desarrollo social", dijo.



En tanto, el mandatariodijo que "la solución de la pobreza es el trabajo, no los planes" sociales y sostuvo que "la forma de desarrollar el país es llevando industria a todo el país".



"Los peronistas todos los días celebramos la industria y creemos en ella; no tenemos un día, todos los días la celebramos", concluyó.

Fuente: Telam