En una charla con el cantante puertorriqueño Residente, el presidente Alberto Fernández se mostró optimista sobre la evolución de la pandemia de coronavirus en el país, al advertir que "los primeros resultados dicen que estamos dominando al virus".

Además, aseguró que hoy "la prioridad es la salud y la vida de los argentinos", pero remarcó que va a impedir que las empresas despidan trabajadores.

"Los despidos no se han concretados y no se van a concretar. Efectivamente hubo una empresa que despidió 1450 empleados de un plumazo. Yo no voy a dejar que eso pase", sentenció, al tiempo que afirmó que el Gobierno ha "dado muchísimos recursos para que las empresas no despidan al personal".

En este sentido, insistió en que "la economía puede esperar y se puede recuperar, lo que no se recupera es la salud de la gente", insistió el mandatario en una charla en directo a través de Instagram.

En este sentido, añadió que en este contexto "nadie se salva solo, nos tenemos que salvar con el otro. Hay que poner la solidaridad como bandera antes que nada y tenderle la mano a quien lo necesite".

El propio músico fue el encargado de anunciar en sus redes sociales dicha conversación, e instó a sus seguidores a trasladarle preguntas para el mandatario.

En las últimas semanas el cantante ha estado muy activo en relación a exponer y difundir aspectos importantes de la actual pandemia del virus que se ha extendido por todo el mundo, por lo que hizo otro directo el pasado 4 de marzo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Así, el artista se ha propuesto saber "cómo los Gobiernos están manejando la situación de la gente que vive en la calle. Ellos no tienen casa donde quedarse, ni agua y jabón para lavarse las manos".

Residente compartió con ese propósito el 25 de marzo un artículo de The New York Times en el que se habla de cómo se está manejando la crisis por la enfermedad en Italia. También ofreció una "edición cuarentena" de su tema Apocalíptico, que justamente escribió hace varios años atrás en China, país en donde se origino el primer brote del coronavirus.

Sobre esa canción, dijo que "carga con la energía de lo que sucede en estos momentos. Pero pase lo que pase aquí estamos los seres humanos esperando a enfrentar lo que venga como hermanos".

La Argentina registraba hasta la mañana de este lunes 820 casos de coronavirus y un total de 21 fallecimientos, aunque a lo largo del día se sumaron dos nuevas muertes, según informaron este lunes las autoridades sanitarias.

"Estoy seguro de que esto tiene mucho sentido y si lo seguimos cumpliendo los resultados van a ser muy favorables", dijo el mandatario ante la prensa en la residencia presidencial de Olivos, tras haber mantenido reuniones con expertos médicos y con gobernadores provinciales para evaluar la situación por la epidemia de coronavirus y analizar nuevas medidas.