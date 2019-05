Horas antes de estrenar el binomio presidencial junto a Cristina Kirchner, el precandidato presidencial del kirchnerismo Alberto Fernández debutó en un mitín kirchnerista que conmemoró la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada, el 25 de mayo de 2003. "Me llena de orgullo que me comparen con él", dijo.

Fue un acto sobrio, en el estadio cubierto de Ferro, en el que se desplegaron decenas de mesas largas con vino y locro para decenas de dirigentes K, como el exministro de Educación, Daniel Filmus, el exviceministro de Seguridad, Sergio Berni y el economista Guillermo Nielsen, que recibió varios elogios.

Después de reproducir casi 50 videos de distintos dirigentes que apoyan la candidatura de Fernández, el precandidato tuvo su lugar en el micrófono y arengó el "vamos a volver" con muchos elogios a Néstor Kirchner.

"Hay mucha gente que quiere lastimarme y me dice que soy como Néstor, quiero decirles que no me lastiman, me llenan de orgullo, no me da vergüenza contarles todo lo que él me marcó", dijo.

El precandidato presidencial contó una conversación que mantuvo con el difunto expresidente el día que asumió en el sillón de Rivadavia. "Yo lo abracé, hay una foto de ese abrazo, le dije 'viste que ibamos a llegar' y él me respondió: 'Dejate de joder y ponete a laburar que esto recién empieza'", aseguró.

En un discurso de unos 15 minutos, Alberto Fernández recordó el día que asumió como jefe de Gabinete del kirchnerismo: "El aprendizaje que nos trajo fue enorme. El país estaba destruido. También es cierto que Duhalde había hecho un enorme esfuerzo para apagar las llamas. Pero había que construir sobre las cenizas".

Ya en un tono electoral, el candidato sostuvo que "aquel día nos encontramos con un laberinto del que logramos salir, por eso no me asusta este laberinto, no me da miedo porque ya salimos y vamos a volver a salir, conocemos el camino".

Para cerrar, Alberto Fernández dijo: "Vamos a salir, pero no voy a salir yo solo, vamos a sacar a nuestros hermanos de la pobreza todos juntos, con Cristina y con todos ustedes".

Fuente: TN