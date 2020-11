El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que el Gobierno nacional "no le pregunta a nadie qué ideología tiene la vacuna; sólo si salva vidas" y dijo que "estamos más cerca de encontrar la solución al problema de la pandemia” de coronavirus.



“Nosotros no le preguntamos a nadie que ideología tiene la vacuna, sino que le preguntamos si salva vidas de los argentinos. No me importa quien la produce. Hay que salvar la vida de los argentinos”, dijo Fernández durante un acto en Avellaneda, donde inauguró obras de ampliación del edificio donde funciona el Departamento Judicial Avellaneda/Lanús.



Ayer, el jefe de Estado informó que la Argentina estaría en condiciones de recibir entre diciembre y enero 10 millones de vacunas Sputnik V desarrolladas por Rusia contra el nuevo coronavirus.



Ante los comentarios críticos por el anuncio realizado ayer, el Presidente remarcó hoy: “Lo único que nos importa a cada uno de los que gobernamos es ponerle fin a la pesadilla de la pandemia”.



“Sentimos que estamos más cerca de encontrar la solución al problema de la pandemia", dijo el Presidente, y agregó: “Parece que alguno no se enteró que se terminó la Guerra Fría. Nos meten en una discusión que no nos importa”.



También se refirió a la pospandemia, al aseverar que la "normalidad" que conocía antes del coronavirus "no" le gustaba, y afirmó que, luego de que llegue la vacuna y se supere esta situación, habrá "otra normalidad, que nos incluya a todos".



"Una normalidad donde cada uno pueda desarrollarse, donde los argentinos tengamos trabajo y los empresarios inviertan y ganen; una normalidad donde el Estado de derecho se respete", subrayó el mandatario en un acto en el que estuvo acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el intendente local Jorge Ferraresi.



“El horizonte empieza a verse y por eso debemos estar tranquilos y ser optimistas, pero mientras tanto debemos seguir con los cuidados que hemos tenido durante estos meses”, indicó el mandatario.



Por último, anunció que por la tarde se reunirá con el ministro de Salud, Ginés González García, para comenzar a evaluar el plan de vacunación para los próximos meses.