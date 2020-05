El presidente, Alberto Fernández, presentó esta tarde el programa federal Argentina Construye, un plan que buscará dinamizar la obra pública y privada y tendrá como meta la creación de 750.000 puestos de trabajo. Desde la quinta de Olivos, y en compañía de la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, el mandatario volvió a remarcar la necesidad de ser cautos a la hora de levantar el confinamiento por la pandemia de coronavirus. "No vaya a ser que por volver rápido nos terminemos contagiando", señaló.

El mandatario agregó: "En este tiempo donde contamos altas y bajas de contagios, poder hablar de la construcción es muy alentador".

Durante la conferencia, el Presidente aseguró que poner en marcha un plan de viviendas "no necesita más que la decisión política de hacerlo" y destacó además que es se trata de un gran generador de empleo, sobre todo en el marco de la pandemia y la falta de actividad.

"Hay que recuperar el concepto de solidaridad. No es verdad que uno se salve solo, como le gusta decir al Papa, y tiene toda la razón del mundo. Tampoco es verdad que la meritocracia existe, porque una persona muy inteligente nacida en la pobreza no tiene las mismas posibilidades que un mediocre nacido en la riqueza", dijo el mandatario, y agregó: "Entonces, no es problema de méritos, es un problema de oportunidad".