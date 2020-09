El presidente Alberto Fernández advirtió que no descarta tomar medidas restrictivas si avanza la ocupación de camas en las unidades de terapia intensiva del por el avance del coronavirus en Argentina.

"No voy a dejar que todo el esfuerzo que se hizo se pierda. os esfuerzos los hicieron todos lo médicos, las enfermeras, los especialistas que trabajaron y se enfermaron haciéndolo", precisó Alberto Fernández.

En declaraciones a los periodistas Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, el Presidente subrayó que no permitirá el colapso y sostuvo que sigue "día a día cómo están las camas en terapia intensiva".

"Lo dije el primer día y no cambié. Quiero que la gente tenga la posibilidad de ser atendida en un hospital si se enferma. Y hay muchos lugares en los que las camas han sido ocupadas casi en so totalidad. No voy a permitir el colapso. Sigo día a día como están las camas de terapia intensiva. Estamos en una pandemia que no eligió nadie, que es lo que nos tocó, y la única forma de combatirla es aislarnos", precisó.

También aseguró que no se llevan 160 días de cuarentena porque "la verdad es que no hay cuarentena", y destacó que "es mentira, es falso" porque "si tuviéramos cuarentena no tendríamos ninguno de los problemas (sanitarios) que estamos teniendo".

"No llevamos 160 días de cuarentena, la verdad es que no hay cuarentena. La cuarentena supone el encierro total de una comunidad, eso no existe. Hay mucha gente que se queda en su casa, menos mal. No digamos que esto es una cuarentena porque confundimos a la gente. Necesitamos que la gente entienda que estamos en una situación de alto riesgo", sentenció.

Las frases más destacadas de Alberto Fernández

- “No hay cuarentena. La cuarentena supone el encierro total de una comunidad: eso no existe. Hay mucha gente responsable que se queda en su casa”.

- “Estamos en una situación de alto riesgo. El proceso de apertura genera en la gente una sensación de relajamiento, que es muy peligroso, porque el riesgo existe”.

- “Lo que pedimos es un aislamiento sanitario de aquellos que están en una situación de mayor debilidad. El resto de la sociedad se mueve y sale.

- “Si lleváramos 160 días de cuarentena no tendríamos los problemas que tenemos”.

- “No voy a dejar que todo el esfuerzo que se hizo se pierda. Para mí, lo más importante es que la gente tenga la posibilidad de ser atendida en un hospital si es que lo necesita. Estoy siguiendo cómo están las camas día a día en cada lugar”.

- “La economía se está moviendo. Hoy se consume la misma energía para producción industrial que el 19 de marzo, y el consumo es más alto”.

- “La oposición lo que hizo ayer fue tratar de impedir de cualquier modo que tengamos una respuesta para el turismo, que es el sector más afectado por la pandemia. Lo que pasó ayer dejó en claro dónde está parado cada uno. Es lamentable y la culpa la tiene la oposición”.

- “No me voy a callar si veo que un expresidente desde Suiza celebra que la gente salga a contagiarse a la calle”.

- “Uno de los mayores problemas en la Argentina es cómo se informa. Lo que nosotros hemos mandado (al Congreso) es una ley que ordena el funcionamiento de la Justicia Federal en la Argentina. No se habla de la Corte, ni del Consejo de la Magistratura, ni altera ningún proceso en marcha. La reforma es mía, no de Cristina”.

- “Macri debería estar celebrando la reforma judicial”.

- “Hoy un chico que no tiene acceso a Internet es un chico que no tiene información. Internet es el canal de comunicación por excelencia. Todo eso es un servicio público”.

- “Hay una enorme concentración en ese mercado y quiero que se promueva la competencia”.

- “Hay una línea claramente opositora y promotora de la grieta en algunos medios. Creo que no le viene bien a nadie. Pero algunos descubrieron que la grieta es un gran negocio, y nadie lo aprovechó y lo explotó como el macrismo”.

- “Me voy a seguir juntando con Horacio Rodríguez Larreta, le tengo mucho afecto. No pensamos igual, pensamos muy distinto”.

- “Me opuse a la Ley de Medios y a la Democratización de la Justicia y lo sigo pensando”.

- “Salgan a la calle a decirme cuando hago mal las cosas, pero no salgan a la calle a confundir a la Argentina”.

- “Tenemos programado cómo seguir. El día que presentemos el presupuesto van a conocer nuestras metas fiscales”.

- “Yo no potenciaría el cepo. Tenemos que ver cómo empezamos a acumular dólares, esa es la solución, y empezar a darle a nuestra moneda mayor valor”.