El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró este viernes en Catamarca que "seguir con Macri es lo más parecido a tomar carrera y saltar al precipicio" y estimó que los votantes no se van "a volver a confundir" al reelegir al actual jefe de Estado.

El precandidato a presidente del kirchnerismo hizo esas declaraciones en una conferencia de prensa que realizó en Catamarca, donde minimizó el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, a su par argentino.

"La gente sabrá quién es el candidato de Trump y del FMI, y quién es el candidato de la gente", dijo Fernández, y agregó: "Cuando me encuentro en la calle con la gente, cuando voy a los actos, la gente me abraza y me dice cosas al oído, no me preguntan qué piensan en Wall Street".